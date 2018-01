«No se puede encajar tanto» Marcelino y Zidane se saludan al inicio del choque en Mestalla. / juanjo monzó Marcelino insiste en atajar «la hemorragia defensiva» pero ve un «excesivo» castigo | El técnico del Valencia se niega a hablar de Montoya y de las opciones del mercado: «No es momento de hacerlo» LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 28 enero 2018, 01:04

Después de una derrota «dolorosa» y «abultada», Marcelino García Toral espera que el Valencia no se resienta, sobre todo psicológicamente: «Tenemos que convencernos de que no puede tener un efecto negativo de cara al futuro. Los partidos empiezan, finalizan, se analizan y se empieza a pensar en el siguiente. La derrota no puede generar dudas y la victoria no te garantiza ganar el siguiente partido".

El técnico del Valencia reconocía que con «tan poco» como generó el Real Madrid, «no se puede encajar tanto»: «Si quieres ser competitivo y ganador tenemos que evitar ese tipo de situaciones, debemos atajar la hemorragia defensiva que arrastramos durante los dos últimos meses».

El hecho de ir por detrás en el marcador y los minutos acumulados por los futbolistas después del último partido de Copa en el que tuvieron que afrontar una prórroga y los penaltis, afecta según Marcelino a unos jugadores a quienes defendió por lo que hicieron tras el descanso: «Yo me pregunto si tenemos capacidad para dominar al Barcelona y al Real Madrid durante 90 minutos. Yo creo que no». El entrenador asturiano se mostró muy molesto cuando se le cuestionó por el estado de forma de Montoya: «Estoy orgulloso de todos ellos. El Real Madrid ha tenido esa pegada que se le ha echado en falta durante el resto de la competición. Hasta el 82 no sabíamos qué equipo podía ganar. El castigo ha sido desproporcionado».

Marcelino no quiso en ningún momento entrar a valorar la actuación arbitral: «Nunca lo hago» y no quiso hablar del mercado. «No es el momento más adecuado de hacerlo».