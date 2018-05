El Puchades tiene la última palabra Lombi, que fue titular ante el Atlético, remata en una acción de la presente temporada. / jesús signes El conjunto de Jesús Oliva se adelanta en el marcador y perdona varias ocasiones claras para acabar perdiendo ante el campeón de Liga El Valencia cae contra el Atlético y está obligado a remontar para seguir en la Copa T. CALERO VALENCIA. Domingo, 20 mayo 2018, 00:42

El Valencia salió muy vivo de Madrid aunque pudo ser mejor porque tuvo contra las cuerdas al Atlético. Este martes, en el Antoni Puchades de Paterna, se decidirá la ronda de cuartos de final en la Copa de la Reina con una ligera ventaja para las rojiblancas tras imponerse ayer por 2-1. Salió cruz para el conjunto de Jesús Oliva, que fue muy superior en muchas fases del partido y cayó por un error defensivo tras jugada de estrategia que Amanda aprovechó para hacer el segundo del Atlético.

2 ATLÉTICO 1 VALENCIA Atlético de Madrid Lola, Kenti Robles, Pereira, Menayo, Corredera, Kaci, Meseguer, Amanda, Sosa (Falcón, 85'), Ludmila (Esther González, 77') y Soni (Cazalla, 93'). Valencia Vreugdenhil, Nicart, Ivana, Mandy van den Berg, Débora, Natalia Gaitán (Sandra Hernández, 64'), Marta Carro, Gio Carreras (Carol, 71'), Lombi (Joyce, 58'), Marta Peiró (Szymanowski, 52') y Mari Paz Vilas. Goles 0-1, Marta Peiró (37'). 1-1, Corredera (57'). 2-1, Amanda (63'). Árbitro Elena Casal Fernández (Comité Gallego). Sin amonestaciones.

El vigente campeón de la Liga Iberdrola empezó desenchufado. El viernes celebró el título por las calles de Madrid junto al equipo masculino, que ganó la Europa League, y ayer recibió antes del encuentro el trofeo de manos de Luis Rubiales. El Valencia hizo pasillo al campeón liguero, pero ya no concedió nada más al Atlético. La puesta en escena de las blanquinegras fue soberbia, con Mari Paz Vilas como protagonista de las tres primeras oportunidades del choque. En una de ellas, tras una gran jugada de Debo por banda derecha, la delantera gallega se topó con los guantes de Lola.

Sólo una ocasión de Pereira intimidó a la defensa del Valencia, que encontró premio a su dominio con el tanto de Marta Peiró. Bailó el balón en el aire hasta caer en las botas de la canterana, que puso el 0-1 haciendo justicia. El Atlético, lejos de reaccionar con fuerza, vio como Marta Carro desperdiciaba otra buena oportunidad antes del descanso.

Las rojiblancas salieron más metidas en la eliminatoria tras el paso por vestuarios. El Atlético fue otro equipo. Al disparo de Gio Carreras le siguió otro incontestable de Marta Corredera: un zapatazo de treinta metros que se coló por la escuadra. Al equipo de Oliva le tocaba arremangarse y sufrir porque enfrente había un once resucitado. Los peores minutos del Valencia vieron su fin con el despiste en el marcaje de Debo y el tanto de Amanda. Corrían el riesgo las blanquinegras de marcharse del partido, pero no. Szymanowski le puso una marcha más al encuentro y Borini profundizó más por la banda izquierda: los cambios funcionaban. Sólo la falta de acierto dentro del área y la precipitación impidieron que el Valencia igualara el choque. Aún así, el 2-1 no es un mal resultado para la vuelta. El Puchades tiene la última palabra.