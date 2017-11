Valencia CF El pubis de Murillo Miércoles, 22 noviembre 2017, 11:25

Lo que se preveía. Murillo no jugará el domingo contra el Barcelona. Lo que no está claro es hasta cuándo estará de baja el central colombiano porque el parte médico ofrecido por el club no entra en excesios detalles.

Especifica, eso sí, el Valencia CF que su problema es debido a una pubalgia, pero advierte que requiere de nuevas exploraciones en los próximos días para concretar el tiempo.