«No preveíamos esta situación, pero es merecida» Marcelino protesta ayer al linier. / efe/Adrián ruiz de hierro El técnico reconoce que el gol del empate pesó y se muestra satisfecho por el trabajo del equipo: «El 99% del mérito es de los futbolistas» LOURDES MARTÍ VITORIA. Domingo, 29 octubre 2017, 01:38

Hasta en cuatro ocasiones en poco más de diez minutos agradeció Marcelino García Toral a sus futbolistas su actitud en este arranque liguero que se ha convertido en el mejor de la historia del Valencia. El asturiano felicitó expresamente a sus futbolistas por saber afrontar un choque como el de ayer contra al Alavés: «Éramos conscientes de que iba a ser un partido que nos exigiría de una manera diferente a lo que habíamos experimentado hasta ahora. Hemos dado un gran nivel competitivo, ha sido una victoria muy trabajada que nos permite estar diez partidos sin perder. El ligero pero que tengo es que el empate nos pesó y propició que el Alavés se viniera arriba. Hubo un tramo de quince minutos en que tuvimos dificultades pero luego fuimos generando peligro».

Sobre el arranque de temporada, Marcelino admitió: «Si me lo dicen no me lo podría creer, hemos intentado hacer las cosas coherentes desde el principio, hemos terminado de completar una plantilla buena en aspecto humano y profesional y si haces las cosas con coherencia puede ser que salga bien. En julio cuando vimos el calendario nos dimos cuenta de que era 'crudillo', pero esto ha sido producto de un gran trabajo de los futbolistas. El nivel competitivo es muy alto, esta es una situación que no preveíamos pero creo que es merecida».

Marcelino se mostró humilde y aseveró que él sólo tiene «un uno por ciento de la culpa» de esta buena trayectoria de este Valencia: «El 99 por ciento es de ellos. Lo difícil es jugar a fútbol, el espectáculo lo generan ellos. Los entrenadores sin los futbolistas no tenemos ningún porvenir, por eso reitero mi agradecimiento a todos ellos». El técnico, sin embargo, continúa frenando la euforia: «Aquí las notas son en mayo, a ver si llegamos a matrícula, sobresaliente, notable...».

Acerca del trabajo de Carlos Soler en sustitución de Parejo, el técnico apuntó sobre el joven canterano: «Es difícil verlo jugar mal». El propio futbolista prefiere centrarse ya en el próximo partido: «Lo más importante es competir tan bien. Ahora pensamos en el Leganés que sólo lleva tres goles encajados».