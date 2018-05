El precio de Rodrigo con el que sueña Marcelino Guedes se dispone a lanzar el balón durante un ejercicio del entrenamiento de ayer del Valencia en Paterna. / JUAN J. MONZÓ El Valencia llega a Girona sin futbolistas importantes como Garay, Parejo o Kondogbia y el entrenador convoca a Gonzalo Villar, la joven promesa del Mestalla «Si ofrecen poco se quedará, así que es mejor que ofrezcan poco», comenta el técnico sobre el futuro del delantero TONI CALERO | LOURDES MARTÍ Sábado, 12 mayo 2018, 00:56

valencia. Marcelino lo dijo sonriendo, intentando quitarle hierro al asunto, pero lo dijo. Todos en el Valencia desean ver a Rodrigo Moreno vestido de blanquinegro la próxima temporada, pero nadie es capaz de garantizar su continuidad. Nadie. El mercado manda. Así que Marcelino, uno de los 'padres' de la resurrección del delantero, sueña con su escenario ideal. «Si ofrecen poco se quedará, así que es mejor que ofrezcan poco», resumió el entrenador sobre el futuro de Rodrigo, «un jugador muy importante» en su esquema que quiere seguir en el Valencia pero es consciente de que habrá ofertas. La duda es la calidad de la bolsa que los pretendientes pongan encima de la mesa. Así está el Valencia a dos partidos para echarle el cierre a la Liga: centrado en el futuro y en las múltiples operaciones, de entrada y salida, que está obligado a afrontar.

Los últimos resultados han dejado a los blanquinegros prácticamente sin opciones de ser terceros. Hoy toca visita al sorprendente Girona con el único aliciente de ver a los menos habituales y quizás, a Gonzalo Villar, esa perla del Mestalla que debutó en el amistoso de Arabia Saudí y hoy podría tener sus primeros minutos oficiales con el Valencia. Habrá que esperar porque ya aseguró ayer Marcelino que no hará experimentos: Carlos Soler llevará la manija del equipo por las bajas de Parejo y Kondogbia. También se lo pierden Coquelin, Pereira y un Garay ausente en la lista por decisión técnica. El Girona, sin Portu, quiere despedirse de Montilivi con una victoria que complete su histórica temporada. En cierto sentido, el conjunto de Pablo Machín está como el Valencia: apurando la competición mientras discurre sobre lo que debe hacer para continuar en buena línea la próxima temporada.

A esta que finaliza la próxima semana «no se le puede poner ni un pero», según Marcelino. El técnico volvió a sacar pecho por el trabajo de sus futbolistas y dice entender el «bajoncillo» sufrido en las últimas jornadas. Poco más en cuanto a la actualidad, porque la comparecencia del entrenador estuvo marcada por el futuro del Valencia. Empezando por la labor en los despachos del propio Marcelino. Aseguró Anil Murthy que el asturiano era «entrenador, director deportivo y 'scouting'» y el asturiano rectificó al presidente: «Agradezco sus palabras, pero recuerdo que no me da tiempo a todo. Todos somos partícipes de la elaboración de la plantilla, tenemos voz y voto. Es lógico que forme parte de la decisión porque si no sería un irresponsable».

El Girona, sin Portu, quiere despedirse en casa con una victoria que complete su histórica temporada

Así, los nombres propios se fueron agolpando entre las preguntas a Marcelino. El primero, Cancelo. «Contestaré el 31 de mayo si aún sigue en el mercado. Hasta esa fecha hay un club que le puede comprar. Cancelo es muy buen jugador, pero no sé qué va a ocurrir con él, como con muchos otros», explicó el asturiano, que no concretó el futuro de Pereira, Zaza o Garay. Del extremo dijo que es «difícil que el Valencia quiera firmarlo» porque aún no se ha tomado una decisión. Sobre Zaza se limitó a apuntar que ha sido «un jugador importante» y en el cuerpo técnico están «contentos» con él. Y de Garay, algo similar: «Estamos satisfechos. La idea para la próxima temporada es que crezca. Su rendimiento puede ser mejor».

Todo ello cuando se cumple un año desde que se anunciara el fichaje de Marcelino. «Ha sido mucho mejor de lo que preveía. Tuve reconocimiento desde el principio y he coincidido con la mejor plantilla que he dirigido desde el punto de vista deportivo y humano», concluyó.