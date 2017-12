La plantilla pide fichajes para seguir en la pelea Santi Mina, que marcó en Ipurua, se resbala en una acción del choque ante el Eibar. / afp photo Los tropiezos recuerdan la necesidad de rearmar el equipo en enero | «Cancelo no piensa en volver al Valencia, pero está preocupado por perderse el Mundial», explica el director deportivo del Inter TONI CALERO Lunes, 18 diciembre 2017, 07:31

El viaje de regreso a casa dolió esta vez más que el día de Getafe. El Valencia sabía de sobra lo que esperaba en Ipurua. Lluvia y barro. Un Eibar al alza capaz de sacar petróleo sin necesidad de desplegar un fútbol vistoso, peligroso en las segundas jugadas y los balones aéreos. Marcelino avisó a sus futbolistas y, pese al gol inicial del Eibar producto de un error en el despeje de Montoya, supo sobreponerse para poner el 1-1. Gol de Santi Mina y vuelta a empezar. «No era un mal punto», admiten los protagonistas horas después. El vuelo de Jordán ganando la posición a Vezo no permitió ni ese exiguo pero trabajado empate. El Valencia pierde en Eibar y son dos tropiezos en tres jornadas. Nadie enciende las alarmas, pero hay una realidad: Guedes no está al cien por cien y las bajas de Murillo, Garay, Carlos Soler y Zaza pesan demasiado en una plantilla tan corta, que busca fichajes en enero para seguir presentando batalla contra equipos con jugadores de veinte, treinta millones en el banquillo. Alto nivel.

Ni los futbolistas ni tampoco otros estamentos del Valencia entienden las dudas en torno al equipo por ese 2-1 en un campo difícil como Ipurua. «Sois la hostia», dijo Rodrigo, más sorprendido que enfadado, cuando los periodistas le preguntaron por el bajón del equipo en las últimas semanas. «Hemos ganado ocho partidos seguidos y es difícil mantener ese nivel. Creo que sería injusto decir que no estamos a buen nivel», completó Rodrigo, por cierto, con toda la tranquilidad del mundo. El mensaje de Rodrigo es el que hace suyo el club. Se destaca la transformación del Valencia en apenas unos meses y claro, los números: 34 puntos en 16 jornadas con dos partidos perdidos en lo que va de temporada.

Pese al reconocimiento interno a la plantilla, pocos dudan de que es imprescindible fichar en la ventana de invierno. El cauto discurso de Marcelino y Mateo Alemany respecto a la posibilidad de reforzar a la plantilla es sólo eso, cautela y apoyo público a los 23 jugadores -se llegó a esa cifra con el debut de Ferran Torres- que han llevado al Valencia a la tercera plaza en Liga.

Yendo a las posiciones en concreto, en las últimas semanas ha crecido el convencimiento en el club de lo necesario de fichar un lateral derecho. Martín Montoya no pasa por un buen momento y el técnico quiere un futbolista para ese puesto, donde también aparece Nacho Vidal. Desde Italia se abrió la posibilidad del regreso de Joao Cancelo en enero, pero Alemany casi lo descartó. «El jugador es del Inter de Milán hasta el 30 de junio. Nos gustaría que jugara porque es joven, pero es decisión del entrenador del Inter», admitió el director general.

Sobre Cancelo, que sólo ha jugado 257 minutos repartidos en siete encuentros, habló ayer el director deportivo del Inter, Piero Ausilio. «Joao Cancelo no ha pedido regresar a Valencia, pero existe la preocupación de perderse el Mundial. El chico no vino a preguntarnos nada», aseguró el técnico en 'Premium Sport'. Ausilio se muestra convencido de que el talento del portugués -cedido al Inter con opción de compra no obligatoria- saldrá a relucir en Milán: «Aprovechará todas las oportunidades para demostrar por qué está en el Inter de Milán. Tuvo una lesión que lo mantuvo alejado de los campos durante 45 días, pero ahora está bien y listo».

El cuarto delantero

El ataque es otra de las zonas en las que el Valencia trabaja -de ahí los movimientos por Sandro- para llegar al póquer de delanteros. La rodilla de Simone Zaza sigue siendo una incógnita y cuando la Copa del Rey entre de lleno en el calendario habrá más oportunidades. Están funcionando a las mil maravillas los atacantes blanquinegros, pero tan sólo un contratiempo -como la sanción a Zaza contra el Eibar- deja a Marcelino con sólo dos delanteros en la convocatoria y sin ningún recambio natural en el banquillo. Las casi seguras salidas en enero de Maksimovic y Rober Ibáñez dejan hueco y, si hay un déficit de efectivos en algún lugar, sin duda es el centro del campo. Parejo y Kondogbia son imprescindibles y a partir de ahí, el técnico tiene poco donde elegir.