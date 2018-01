Marcelino: «Hemos perdido eficacia, pero no creo que los rivales nos hayan tomado la medida» Marcelino, durante un entrenamiento. / damián torres «Los Reyes ya me han regalado bastante», admite el entrenador del Valencia al recordar el grave accidente que sufrió T. CALERO Sábado, 6 enero 2018, 00:17

Ni siquiera dejó Marcelino que arrancara la rueda de prensa puesto que tenía un mensaje guardado. Uno de agradecimiento para todos aquellos que se interesaron por su salud y la de su familia tras el grave accidente de circulación que sufrieron el 23 de diciembre. «Los Reyes ya me han regalado bastante. Tres personas volvimos a nacer esa noche», dijo Marcelino con la voz entrecortada. «Fue una desgracia, pero tuvimos suerte en el desenlace», reflexionó el entrenador, todavía con dolores cervicales que no le van a impedir hoy volver a sentarse en el banquillo blanquinegro.

Toca pasar página y volver a experimentar las buenas sensaciones que no se han dado en la recta final de 2017. Ante el Girona, «un equipo tremendamente intenso y en el que sus futbolistas corren como diablos». Reconoció Marcelino que en los últimos duelos el Valencia perdió la eficacia en las áreas. «Los resultados merecen un análisis un poco más profundo. No creo que los rivales nos hayan tomado la medida, pero sí hemos perdido eficacia en las áreas. Debemos exigirnos más, aunque contra Las Palmas, en el segundo tiempo, generamos juego suficiente para ganar y el día del Villarreal fuimos muy superiores salvo en el resultado», destacó el técnico.

Con la ventana de mercado abierta hasta el 31 de enero y después de haber firmado a Luciano Vietto, Marcelino copió el mensaje de Anil Murthy sobre la posibilidad de incorporar a más futbolistas. «Es una obligación que estemos atentos a cualquier situación que se produzca y que pueda aumentar el nivel competitivo del equipo. No puedo asegurar que vengan más futbolistas pero no puedo afirmar que no vayan a venir. Es evidente que en algunas posiciones, si surgiera algún jugador que nos ofrece un plus sí que lo incorporaríamos», explicó Marcelino, quien no quiso detallar las demarcaciones que le gustaría reforzar: «Si lo dijera encarecería el mercado. Es ponerse en situaciones de dificultad, tenemos que evitar riesgos anticipándonos a lo que nos puede pasar. Si hay alguna incorporación más, que es difícil, serán muy pocas».

Exige más a Nacho Vidal

La sanción de Montoya abre la titularidad hoy a Nacho Vidal, que ha perdido el protagonismo del que sí gozó en los primeros compases del curso. «Es muy posible que juegue -contra el Girona-, esto es el Valencia. El Valencia no espera», manifestó rotundo Marcelino: «Nacho jugó en Copa dos partidos, tuvo alguna participación en Liga y ante el Girona juega. No ha pasado nada extraño, el nivel de exigencia del Valencia es muy alto y tenemos que intentar poner a los mejores».