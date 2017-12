Pepe Vaello, el guardián de los secretos del Valencia Pepe Vaello, en su santuario en la tienda de marroquinería. / irene marsilla El valencianismo despedirá hoy a uno de sus aficionados más fieles: «Yo era mudo, sordo y ciego en el vestuario» HÉCTOR ESTEBAN VALENCIA. Martes, 19 diciembre 2017, 09:27

«Mi más sentido pésame para la familia de mi gran amigo Pepe Vaello, paz a sus restos, estoy con ustedes de corazón». Mario Alberto Kempes, el jugador más grande que ha pisado Mestalla con permiso de Antonio Puchades, se despidió ayer así en las redes sociales de uno de los valencianistas más puros que ha tenido el club en su casi centenaria historia. Hoy será enterrado a las 12:15 horas en el Cementerio General.

En la céntrica calle Pelayo de Valencia, justo enfrente del trinquet, está Joyma, una empresa de artículos de marroquinería. En el escaparate, entre cinturones y carteras de piel, hay un pequeño altar donde se venera al Valencia Club de Fútbol. La historia casi centenaria del club relatada en imágenes. Esta tienda es de la familia Vaello. En la trastienda de Joyma, Pepe guardaba miles de recuerdos del Valencia, de su familia. El lo llamaba su santuario y guardaba más de cinco mil fotografías. En el club, en los tiempos de verdad, era uno más de la familia. Pepe Vaello siempre supo estar a la altura de su valencianismo, desde la fidelidad y la discreción. A Vaello muchos jugadores lo consideraron como un padre. Y la relación se ha mantenido con el paso del tiempo. Como muestra de lealtad. El alemán Bonhof nunca dejaba de visitar a Pepe Vaello cada vez que venía a Valencia. De hecho, hace pocas semanas que el exjugador estuvo en la ciudad y acompañó a su amigo, que acababa de ser dado de alta en el hospital tras una fortísima neumonía.

El pasado mes de julio, Vaello formó junto a los ganadores de la Copa del 67 en la foto de familia para celebrar el medio siglo de aquel triunfo. En el túnel de Mestalla, el que pisan los jugadores cada vez que saltan al césped, posaron los futbolistas de aquella plantilla: Abelardo, Sol, Paquito, Guillot, Roberto Gil... Junto a ellos, Pepe Vaello, tan partícipe del éxito como los propios jugadores. Vaello fue el guardián de muchos secretos de un vestuario en el que era uno más.

La primera vez que pisó Mestalla fue en 1934 y el abono del Valencia lo tuvo desde 1940. Estuvo 14 temporadas siguiendo al equipo a todos los rincones donde iba el Valencia y la confianza del club en él era tal que tenía acceso libre a las entrañas del equipo. «Yo en el vestuario me volvía ciego, mudo y sordo», contaba hace unos años en una entrevista en LAS PROVINCIAS.

Hoy el valencianismo dará su último adiós a uno de los sus aficionados más fieles. Los últimos tiempos no han sido buenos para aquellos que siempre sirvieron al Valencia. Primero, Jorge Iranzo; despuñes, Jaume Ortí, y ahora Pepe Vaello, memoria de un club casi centenario.

En las últimas semanas una dichosa neumonía le alejó de Mestalla, aunque no de su Valencia. Superó un primer envite y al otro lado del teléfono se mostraba entusiasta con el equipo. No pudo superar una recaída. Vaello también tenía su once: Eizaguirre, Sol Arias, Tendillo, Cerveró, Albelda, Solsona, Claramunt, Epi, Diarte y Kempes. El lujo de haber sido parte de la historia del Valencia.