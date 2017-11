Se peleará para retener a Guedes y habrá blindaje para los juveniles Mateo Alemany avanza la nueva política del Valencia para evitar por contrato y cláusulas la fuga de los futbolistas con más de 16 años C. V. VALENCIA. Sábado, 11 noviembre 2017, 00:50

Trabajar a partir de noviembre para llegar a junio con al menos un mínimo de posibilidades. El Valencia sabe que hoy por hoy, conseguir que Gonçalo Guedes no vuelva cuando acabe la temporada al PSG es un objetivo bastante difícil. Pero al menos la predisposición es intentarlo. Así lo admitió ayer tarde Mateo Alemany, consciente de que el futbolista declaraba públicamente hace algunos días su deseo de continuar, quizás para ser políticamente correcto. «Que esté en el Valencia parecía imposible. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Tuvimos la enorme suerte de la relación personal de Lim con el dueño del PSG, si no no hubiese llegado. Vamos a tratar de que siga con nosotros mucho tiempo. Se hace difícil por el mercado inglés. Yo veo la botella absolutamente llena, vamos a ver qué pasa en el futuro», dijo el director general.

En lo que fue algo más contundente el ejecutivo fue en la intención del club de retener a los jugadores a partir de los 16 años, ya que antes es prácticamente imposible por la legislación que existe. Cualquier niño menor de esa edad puede dejar un equipo sin mayores problemas que su voluntad. El ejemplo de lo que ha ocurrido con Ferran Torres y Hugo Guillamón -ya hay pacto para su renovación- ha servido para poner en alerta al Valencia.

A los de menos de 16 años se les quiere retener por la vía sentimental (dándoles todo lo que pueda estar al alcance, estrategia que ya quiso imponer Rufete), y a los de más de esa edad, blindarlos profesionalmente para tenerlos sujetos ante ofertas de otros equipos potentes. «Van a haber cambios -avanzaba Alemany-. Me molesta que se estén quitando jugadores jóvenes de las canteras gratuitamente. Hasta los 16 años no puede tener protección, se puede ir de cualquier club libremente. Vamos a trabajar que un jugador valenciano no deje el Valencia y se vaya a otro equipo. Hay que trabajarlo bien. Fichar jugadores de menos de 16 años de fuera me parece un error. Debemos protegernos mediante cláusulas -a los que superen esa edad- para que no tengan opción de dejar la cantera. Nos hemos puesto manos al asunto».

A diferencia de otros años, la figura de Jorge Mendes no se escuchó como lema de fondo, algo que molestaba y mucho a Layhoon. Sólo una pequeña reflexión y el asunto se zanjó enseguida. «Es el agente top del mundo y mi obligación es llevarme bien con el señor Mendes. Ha participado en la operación de Guedes pero en ninguna otra».

Explicó Alemany que Marcelino es quien tiene la última palabra en fichajes y que el técnico tiene muy en cuenta no sólo la calidad de los mismos sino también otros aspectos, como el de la generosidad en el trabajo. «Tenemos la suerte de tener un gran entrenador. Es una persona vinculada en la excelencia en los fichajes. Él toma la decisión final y muy mal no nos ha ido. Además de ser futbolistas debían pasar por un filtro en capacidad de implicación en el trabajo». Lo que sí que dejó muy claro el director general es su obsesión por proteger a los futbolistas, sobre todo de la prensa.