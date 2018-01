Parejo: «Vamos a ir a muerte a por la Copa y a por la Champions» El capitán del Valencia da como favorito para este sábado al Real Madrid JUAN CARLOS VALLDECABRES Valencia Jueves, 25 enero 2018, 17:14

Dani Parejo ha verbalizado el sentimiento que embarga ahora al Valencia CF tras superar al Alavés en los cuartos. A dos días de que pase por Mestalla el Real Madrid, en el vestuario no quieren dar prioridad a ninguna de las dos competiciones en las que se encuentra inmerso el equipo blanquinegro. "Estando vivos en Copa y terceros en Liga no hay que prioridad a ninguna. Hay que ir a muerte a por las dos. Estamos en una situación privilegiada. Todos hubiéramos firmado estar como ahora", ha comentado esta tarde antes del entrenamiento el centrocampista.

En su opinión y pese a que en el Bernabéu hay una crisis profunda por los malos resultados del equipo de Zidane, sobre etiquetar a uno de los dos equipos como favorito, le da los galones a los visitantes para este sábado. "Cada partido es un mundo. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Cayó eliminado, parece que no está bien. Al final, si miras todo, nosotros estamos por delante, estamos en casa pero favorito es el Real Madrid...por todo un poco".

Mucho se está debatiendo sobre la cantidad de tarjetas que lleva el Valencia acumuladas. Marcelino apuntó a los árbitros y a cierta tendencia a castigarle. Parejo es más tibio aunque tampoco ha dejado escapar la oportunidad de sacar punta al asunto. " A veces se equivocan y aciertan, a veces te perjudican o te benefician. Me asombra que estando terceros y el juego que hacemos, no somos el equipo que más faltas hace, somos los que más tarjetas llevamos. No somos ni violentos ni agresivos".