Parejo pide un salto de calidad para la Champions

A un pequeño paso del objetivo y aún manteniendo la discreción por lo que pueda ocurrir ante el Eibar, en el Valencia CF las cabezas ya están pensando en la Champions League. Se preparar el club, económica y deportivamente, para el regreso a la Liga de Campeones y los futbolistas, de forma especial los más veteranos y aquellos que tienen casi garantizada su continuidad, hacen cábalas de futuro. Fue tan efímero el trayecto del Valencia en la 2015-2016, con esa eliminación en la fase de grupos, que jugadores como Parejo tienen cierto ánimo de revancha con la Champions. Y a ese torneo o se llega preparado o lo más normal es decir adiós a las primeras de cambio. El capitán es consciente de ello porque lo ha sufrido y ayer, a su manera, pidió al club un esfuerzo durante el verano para que el equipo pegue un salto de calidad de cara al próximo curso.

«A cualquier equipo le gustaría tener a mejores futbolistas. Esta plantilla ha hecho un gran año y ahora el club tiene que valorar con el míster. Hay que esperar acontecimientos y trabajar para un año con Liga, Copa y Champions. Intentar hacer un mejor equipo y más sólido», dijo el madrileño, quien recordaba en su primera respuesta que el objetivo «está cerca» pero aún no se ha sellado. «La Champions es una competición exigente y ojalá que dentro de poco podamos estar en ella. Ahora tenemos un gran equipo para hacer grandes cosas y ojalá que el año que viene tengamos un equipo un poco mejor», sentenció el capitán.

Una de las piezas que pueden facilitar el salto cualitativo es Gonçalo Guedes. Marcelino admitía la pasada semana que el portugués «sería un gran jugador para el Valencia» sin entrar a valorar si el club debía o no lanzarse a por el luso a cualquier precio. Desde Francia siguen insistiendo en que el fichaje de Guedes por el club de Mestalla se hará. Es más, ayer 'l'Équipe' aseguraba que existe un acuerdo entre las partes desde diciembre. El Paris Saint Germain necesita aliviar su Fair Play Financiero y una de las opciones pasa por dar salida a Guedes dirección Valencia por 40 millones de euros, según esa publicación. Como Marcelino, Parejo tiene bastante claro qué haría con Guedes: «Yo sí pagaría cuarenta millones por él».

Son cuestiones que ahora estudian tanto el club -con Peter Lim a la cabeza en el caso de Guedes- como la dirección deportiva pensando en el próximo proyecto. Hay prioridades y una de ellas es revisar el contrato de varios futbolistas, entre ellos el de un Dani Parejo que está entre los mejores pagados de la plantilla y acaba su vinculación con el club de Mestalla en 2020. No manifestó el Valencia ni dudas ni prisas con la continuidad del madrileño ni tampoco el futbolista parece plantearse otra cosa que no sea renovar. Eso sí, lo deja para más adelante: «No ha habido novedades, que yo sepa. Creo que el club pensara como yo, que no es el momento».

El domingo se puede concretar la Champions y eso aceleraría muchos procesos abiertos. También la renovación de Marcelino, a quien Parejo lanzó varios elogios. Asegura el capitán que «enseguida» vio que con el entrenador asturiano el Valencia sería «muy competitivo». «No conocía al míster, vi su forma de entrenar, cómo transmite el fútbol e intuí que íbamos a competir por intentar jugar la Champions. El club ha hecho las cosas muy bien y se ha acertado con los fichajes», resumía Parejo, quien espera que Marcelino siga en el Valencia para «disfrutar de él durante muchísimo tiempo».

El binomio Marcelino-Parejo es sólo una de las claves para entender una «sobresaliente» temporada del Valencia. «A principio de temporada nadie daba un duro por que ahora le sacáramos diez puntos al quinto. Nos hemos ganado el crédito y toca rematarlo porque creo que nos lo merecemos», argumenta el centrocampista, que no ve un escenario mejor que Mestalla para regalarle a la grada una alegría después de dos años muy duros. «Sería muy bonito para todos. Este año da gusto jugar en Mestalla por el ambiente y el comportamiento de la afición y que creo es el reflejo de lo que el equipo ha trasmitido. Ojalá podamos celebrar todos esa clasificación en casa», reconoce Parejo, que a nivel personal asegura haber crecido «como jugador y como persona» y se dio el gusto de «cumplir el objetivo y el sueño de debutar con la selección absoluta».