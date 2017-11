Parejo: «Se nota la alegría de la gente y que habla de la Liga pero queda mucho» «Estoy centrado en el Valencia y quiero seguir creciendo. Ojalá pueda jugar en la selección pero para ello debo trabajar», reconoce el madrileño L. MARTÍ Domingo, 5 noviembre 2017, 00:12

valencia. Dani Parejo anotó ayer su primer gol de falta esta temporada. El capitán abrió la lata en un partido que terminó en victoria y que sirvió para volver a romper las estadísticas. Una situación que no es fruto de la casualidad: «Estamos satisfechos, es complicado llevar este nivel porque te exige mucho y debes tener una gran concentración. Es difícil no pensar en alcanzar la primera posición, pero nuestro objetivo es ganar nuestros partidos y no fijarnos en el Madrid o el Barcelona».

El vestuario además sabe aislarse del estado de optimismo que desata entre los aficionados: «Se nota la euforia de la gente y que habla de la Liga pero queda mucho. Es cierto que no estamos al principio pero aún hay bastantes puntos en juego». Al igual que Marcelino, el de Coslada agradece el parón de esta semana: «Ahora mismo pensamos en descansar y desconectar para estar con la familia y amigos. Dejar el fútbol de un lado y cargar las pilas». Aunque disfrutará de algunos días sin tocar el balón, Parejo reconoce que le hubiera gustado ir convocado por Lopetegui: «Él elige a los que cree que son o están mejor en ese momento. Estoy centrado en el Valencia y quiero seguir creciendo. Ojalá pueda jugar en la selección pero para ello debo trabajar y si llega la recompensa muy bien pero si no debo continuar».

Respecto a su futuro y al hecho de que esta misma semana su representante estuvo en Valencia, comentó: «Sinceramente no sabía ni que había venido, siempre he sido claro en estos casos. No soy un jugador que quiera saber en cada momento cómo está la situación. Cuando la cosa esté más avanzada está claro que sí estaré más al día. Ahora pensamos en otras cosas».

Parejo le cedió el balón en el penalti a Santi Mina: «Me lo pidió. Estamos comprometidos y Santi también necesitaba meter goles y me alegro por él».