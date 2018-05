La pareja más legendaria del Valencia

Pasieguito y Puchades. Por orden cronológico de aparición han traspasado la barrera del tiempo y el olvido. Un vasco y un valenciano formaron hace más de medio siglo la medular más reconocida del valencianismo a lo largo de su historia. Distintos en su personalidad y complementarios en su juego. Ambos compartieron alineaciones durante casi una década. No hubo jamás celos ni fricciones entre ellos. Cada uno sabía perfectamente quién era y el papel que le correspondía asumir. El respeto por el compañero siempre prevaleció. El de Sueca colgó las botas y desapareció del escenario entre aclamaciones. El de Hernani, discreto y poco amigo de las multitudes, siguió vinculado al fútbol como entrenador, secretario técnico y descubridor de talentos. Un 21 de mayo nació Pasieguito y como era costumbre de la época recibió el nombre del día según el santoral: Bernardino. El 24 de mayo de hace cinco años falleció Antonio Puchades. Mestalla le despidió como se merecía: con los máximos honores.

Sus caminos tardaron en cruzarse. A finales de los cuarenta compartieron por vez primera una alineación. Ese día el Valencia goleó en casa por 4-1 al Espanyol en la jornada que abría el campeonato liguero 48-49. La campaña no pudo acabar mejor: los valencianistas alcanzaron el título copero al imponerse al Athletic de Bilbao. Mucho antes, siendo todavía un muchacho de poco más de 17 años, el guipuzcoano se presentó en sociedad. No le fue bien. Le sobraba talento y ya mostraba una acusada personalidad, pero las exigencias de la grada obligaban a mucho en un Valencia que venía de ganar sus primeros títulos. Después de conquistar la Copa en el ejercicio 40-41 y la Liga en el siguiente, debutó Bernardino Pérez Elizarán. No fue una buena campaña la 42-43 rematada con un hundimiento final al perder cinco de los siete últimos partidos además de un empate y una solitaria victoria. El equipo había estado luchando por el liderato en la primera mitad del torneo pero a continuación se vino abajo inexplicablemente. En ese contexto Pasieguito disputó sus primeros partidos. La ira de la grada le afectó y la idea de volver a casa se le pasó por la cabeza pero, finalmente, prevaleció las ganas de tapar bocas y acallar las protestas. Por añadidura, su ficha había sido manipulada y la edad reflejada en el documento no coincidía con la real. Desde luego, no fue la mejor manera de empezar la relación aunque con el paso de los años se desquitaría.

Puchades, por el contrario, entró con mejor pie en las alineaciones: en la campaña 46-47 el Valencia se proclamó por tercera vez campeón de Liga. Llegar y besar el santo. Su adaptación tampoco fue sencilla pero la afición terminó adorando al suecano que en 1950 estuvo en el Mundial de Brasil como un referente indiscutible. Puchades fue el único jugador de la selección española que entró en el once ideal del torneo. Palabras mayores. El juego de Puchades era evidente, cualquier espectador lo captaba a las primeras de cambio. Su enorme capacidad física, su tremenda implicación y su peculiar aspecto físico lo convertían en un futbolista visible. Alto y rubio. Una excepción. Puchades triunfó muy rápido en aquel Valencia en el que era muy difícil ser titular y más todavía disfrutar de una continuidad. Eso explica probablemente que la pareja legendaria tardara tanto tiempo en formarse y en cuajar. Hay otra razón y tiene nombre propio: Igoa. Un futbolista enorme, internacional, pero que no goza del reconocimiento debido. La historia le debe un tratamiento superior. A tenor de los testimonios y contrastadas las estadísticas, queda claro que Sebastián Igoa, uno de los mejores jugadores de aquel Valencia pletórico, retrasó con su presencia la formación del tándem. También el polivalente Asensi o Sancatalina influyeron en aquellas alineaciones. De hecho Pasieguito empezó como interior en un costado cuando Amadeo emprendió la retirada. A principio de los años 50 se consolida el binomio Pasieguito-Puchades que alcanza su máximo esplendor en la primera mitad de ese período.

Ambos pudieron acudir al Mundial de Suiza en 1954 pero la selección española quedó fuera de combate al perder de forma rocambolesca una eliminatoria contra Turquía que desembocó en un partido de desempate en terreno neutral. En el viejo estadio Olímpico de Roma se volvió a registrar una igualada que obligó a elegir el ganador por el método del sorteo con lanzamiento de una moneda. Para compensar aquella amarga decepción, el Valencia se impuso al Barça en la final copera de ese año con una actuación memorable y un resultado contundente: 3-0. A partir de ese día vino la cuesta debajo de forma tenue al principio, más acusada, después. Puchades ya no podía superar sus problemas de espalda y decide retirarse por la puerta grande. Un homenaje histórico llena Mestalla y conmueve a la ciudad. Pasieguito vive el fútbol de otra manera y aún juega en el Levante UD una temporada más. No tardará en volver, esta vez como entrenador, para iniciar una carrera brillante en los banquillos, sobre todo en su segunda etapa, a partir de 1976 cuándo se convierte en el secretario técnico y ejerce plenos poderes en la confección de una plantilla que protagonizará un ciclo glorioso bajo la bandera Mario Alberto Kempes, su gran descubrimiento.