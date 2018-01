Fútbol | Valencia CF Nuno recluta a Rafa Mir Rafa Mir conduce el balón durante un partido con el Mestalla. / M. Molines El murciano se va al Wolverhampton y deja algo más de dos millones en la caja del Valencia R.D. Valencia Miércoles, 3 enero 2018, 22:42

El Valencia CF ya ha hecho oficial el traspaso de Rafa Mir al Wolverhampton, de la segunda división inglesa. El delantero murciano estuvo cerca de marcharse al Real Madrid, pero esa opción se complicó y finalmente ha firmado con los ‘Wolves’, que entrena Nuno Espírito Santo. El portugués comparte agente con Mir –Jorge Mendes- y fue quien hizo debutar al ariete en el primer equipo del Valencia en 2015.

Mir acababa contrato a final de temporada y deja algo más de dos millones de euros en la caja del Valencia. El ariete del Mestalla ha explotado este curso, justo cuando Marcelino García Toral fue taxativo sobre su participación en el primer equipo. Dijo el entrenador que mientras Mir no renovara no estaría con el primer equipo. Mir entendió que el proyecto deportivo que le ofrecía el Valencia no era satisfactoria para sus intereses y es por ello que decidió salir. Hoy, el jugador ha publicado una carta de agradecimiento al club, a la afición y a todos los empleados.