Maksimovic: «Si me voy cedido es probable que sea en España» Nemanja Maksimovic. / Manuel Molines El serbio afirma que hablará con el club sobre su posible salida este mercado de invierno LOURDES MARTÍ Miércoles, 6 diciembre 2017, 13:52

Maksimovic ha hablado sobre su futuro. El centrocampista serbio ve “normal” que su nombre salga en el mercado de invierno: “Es lógico. No juego mucho pero estoy dentro de la dinámica. Es una buena temporada y ya veremos qué pasa. Voy a hablar con el club para ver qué es mejor para mí”. El internacional ha reconocido en una entrevista a HotSport, un medio de su país, que no descarta salir en enero: “Si me voy a algún lugar en calidad de cedido es probable que sea España para acostumbrarme a la lengua y el fútbol”, no cree el futbolista del Valencia de 22 años que sea ahora positivo regresar al Estrella Roja: “No es algo realista, crecí allí futbolísticamente pero no es el momento”.

Sobre la temporada del Valencia, Maksimovic apuntó que es mejor de lo que el propio equipo esperaba: “Ninguno de nosotros esperaba jugar con tan buen ritmo. Acabamos de sufrir la primera victoria después de grandes resultados. Pensamos en ir partido a partido y no pensar en el final de temporada”.

Finalmente, el centrocampista comentó que como cualquier jugador espera estar en Rusia: “Depende de mí en cierto modo”. En este sentido aseguró que ha bromeado con sus compañeros brasileños con quien Serbia comparte grupo en el Mundial: “Todavía falta mucho, esto irá aumentando a medida que se aproxime el partido”.