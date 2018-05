Mónica Oltra: «Que salga una señora con burka me parece denigrante» Mónica Oltra. / efe La vicepresidenta del Consell asegura que no opina sobre la decisión de À Punt de retransmitir el partido amistoso del Valencia en Arabia Saudí R. D. Sábado, 12 mayo 2018, 00:56

valencia. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ofreció ayer su punto de vista sobre el encuentro amistoso que el Valencia disputó el miércoles en Arabia Saudí. Oltra, que también ejerce como máxima responsable de la Conselleria de Igualdad, reconoció que algunas de las imágenes que dejó el encuentro chocan con «las políticas del Botànic y las de la propia conselleria».

«Sobre la situación de las mujeres en Arabia Saudí... qué puedo decir que no sepamos ya. Que salga una señora con burka me parece denigrante para las mujeres y considero que la situación de las mujeres en algunos países, también en Arabia Saudí, son denigrantes. Desde luego no casan en absoluto con las políticas del Botànic ni con las de la Conselleria de Igualdad», expresó la vicepresidenta del Consell, quien quiso recordar «el trabajo» que se realiza desde su departamento por la igualdad: «Trabajamos en impulsar la igualdad entre hombres y mujeres, eso está fuera de toda duda. En todas las esferas, también en el deporte». Destacó Oltra que unos días atrás recibió a los equipos femeninos de rugby y fútbol sub-18 (también al masculino) que se habían proclamado campeones de España, así como su presencia en el palco de autoridades para ver el derbi de fútbol femenino entre el Levante y el Valencia.

El amistoso que el Valencia jugó en Riad como homenaje a Al-Hurifi y que reportó 500.000 euros a las arcas del club de Mestalla fue, además, la primera retransmisión de À Punt. Oltra no quiso entrar a valorar la decisión de la televisión pública. «No opino sobre las decisiones que toma À Punt porque al final, si desde el Govern opinamos sobre lo que retransmite o deja de retransmitir À Punt, estamos interfiriendo», puntualizó la vicepresidenta del Consell, quien entiende como una «casualidad» que el estreno de la televisión pública fuera para un partido celebrado en un país que denigra a las mujeres.

El Valencia aceptó la invitación para jugar en Riad dentro de un proyecto de LaLiga y aprovechó la visita a Arabia Saudí para realizar diversos actos de promoción con sus futbolistas. Anil Murthy, presidente del club de Mestalla, se congratuló por el éxito del desplazamiento. «Una breve visita a Arabia Saudí para llevar la marca Valencia CF y de LaLiga aún más lejos y estar cerca de nuestros aficionados árabes. Ha sido un gran esfuerzo, pero merece la pena. Gracias por la invitación», finalizaba Murthy su texto publicado en las redes sociales.