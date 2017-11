Misión: meter presión al Barça Los futbolistas del Valencia, durante el rondo que abría el último entrenamiento antes de medirse al Leganés. / IRENE MARSILLA Marcelino insiste en el margen de mejora de su equipo y para hoy recupera a Parejo ante un Leganés que presume de la segunda mejor defensa de la Liga El Valencia busca el séptimo triunfo seguido y espera una ayuda del Sevilla TONI CALERO Sábado, 4 noviembre 2017, 00:58

valencia. Marcelino camina entre dos aguas. De momento se resiste a incluir al Valencia entre los candidatos a la Liga, pero tampoco quiere poner techo a su equipo, que está invicto, suma 24 puntos de los 30 disputados y hoy persigue, ante el muro del Leganés, su séptima victoria consecutiva. Al menos, ya admite echar un vistazo a los cruces entre rivales directos. «Nosotros a ganar y ellos que empaten para que pierdan puntos por el camino», dijo sobre el duelo entre el Barcelona y el Sevilla del que sueña con un tropiezo de los catalanes. Ganar al Leganés supone estirar una racha imperial y recordarle al Barça que este Valencia tiene armas suficientes para toserle. La incógnita, también para Marcelino, es cuanto durará el fuelle. «En la jornada diez somos segundos, en la 38 ya veremos. Me gustaría decir que sí podemos -pelear por la Liga-. Valencia y Atlético tienen capacidad de ganar en un partido a Real Madrid y Barcelona, hacerlo después de 38 jornadas es muy difícil o casi imposible, aunque imposible no es nada», reflexionó el asturiano.

Había llegado Marcelino a la sala de prensa con una sonrisa en el rostro y no la abandonó. El ambiente en el vestuario -se demostró en los rondos de calentamiento- es inmejorable y la inercia permite sacar adelante incluso los partidos más antipáticos, como sucedió en Mendizorroza. Hoy Mestalla recoge el testigo del portentoso 4-0 ante el Sevilla para cantar el enésimo gol de Zaza o Rodrigo, o el de ambos, y el regreso de Parejo tras su sanción. En definitiva, para seguir soñando con este Valencia serio y vertiginoso.

Hay escasas dudas en el once porque la alineación prácticamente se recita de carrerilla. Marcelino habló sobre la rotación en portería. «Tenemos dos buenos porteros que entrenan siempre a tope. Jaume va a jugar la Copa y ojalá lleguemos hasta el final. Incluso sin jugar, Jaume es un valor añadido», aseguró Marcelino, quien no se mostró tan claro respecto a los cambios en el eje de la defensa: «Lo principal es que son tres centrales de grandísimo nivel. No quiero perder a ninguno por el camino y los voy poniendo, nos va bien, Ellos se sienten integrados». Paulista y Garay fueron titulares en Vitoria y es muy probable que hoy haya rotación para dejar sitio a Jeison Murillo. Marcelino, por cierto, dejó fuera de la lista a Nacho Vidal, que se suma a los habituales Vezo, Orellana y Robert Ibáñez.

La pegada de los delanteros y la inspiración en las bandas de Guedes y Carlos Soler son los puntos fuertes del Valencia para desactivar a la segunda mejor defensa de la Liga. El Leganés logró la permanencia el curso pasado y en el que nos ocupa ha dado un salto: suma 17 puntos, tan sólo ha encajado cinco goles y durante siete partidos dejó su portería a cero. «El Leganés nos va a poner en problemas seguro», avanzó Marcelino. Garitano, técnico del conjunto madrileño, no puede contar con Rubén Pérez, Amrabat ni Omar Ramos. Las virtudes defensivas del Leganés son muchas y en ataque no está cojo: Szymanowkski, Beauvue, El Zhar...