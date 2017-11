Mina añade un doblete y el tridente de ataque del Valencia ya suma 25 goles El gallego marca un tanto cada 78 minutos y Marcelino deja claro que se toma muy en serio la Copa dándole la titularidad a Zaza T. C. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:00

valencia. Contra el Zaragoza le tocó a Santi Mina. Ante el Barça fue Rodrigo y en el arranque de temporada, el demoledor Simone Zaza. Los delanteros del Valencia parecen 'picados' después de todo lo que se habló en verano sobre la presunta falta de gol. Marcelino ha encontrado una triple vía que no perdona a los rivales. Cada uno fiel a su estilo, los delanteros suman ya 25 goles en apenas 15 partidos de competición.

A Mina le facilitó ayer la tarea el propio Zaza. Pudo disparar el italiano en el tanto que abrió el marcador, pero optó por dejársela al '22', que batió a Ratón y acto seguido se fundió en un abrazo con Zaza. Mina aún fallaría una clarísima ocasión de cabeza antes del descanso, pero el doblete caería después.

Fue en otra acción que inició Zaza y culminó el gallego con un buen recorte y el disparo con la derecha. En total, suma Mina siete goles (cinco en Liga, dos en Copa del Rey) y además tiene el mejor promedio: marca cada 78 minutos. Un dato espectacular para un futbolista que, como muchos otros compañeros, ha despertado de la mano de Marcelino. Mina, por cierto, añade una asistencia a sus siete goles.

Rodrigo, que descansó ayer pensando en el Getafe, ya ha hecho nueve tantos desde que arrancó el curso -ocho de ellos en Liga- y es el mejor asistente de los tres. Simone Zaza, por su parte, aún no ha podido estrenarse en Copa pero lleva nueve en Liga. Ayer, Marcelino decidió incluirle en el once pese a que el de Policoro apunta a la titularidad en Getafe. Fue, sin duda, una muestra de que el técnico se toma muy en serio la Copa. Zaza, que se marchó fastidiado por no marcar, no se resintió de sus serios problemas en el menisco.