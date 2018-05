El método Alemany: vender jugadores para ser más fuertes Alemany, durante su comparecencia en la ciudad deportiva de Paterna. / damián torres El ejecutivo recuerda la necesidad de traspasar activos por 45 millones aunque abre la puerta a realizar las operaciones después del 30 de junio El director general del Valencia entiende que es la fórmula ideal de cara a recortar distancia con el Atlético de Madrid TONI CALERO Jueves, 24 mayo 2018, 00:45

valencia. Con un equipo que lo ha dado todo, «el 1000% de sus posibilidades», y la clasificación para la Champions League como premio gordo a la temporada, Mateo Alemany se acomodó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna para tratar todos los temas, deportivos y sociales, que afectan al Valencia. Lo hizo durante 74 minutos sin esquivar ninguna cuestión y exponiendo que el crecimiento a largo plazo de la entidad sigue pasando por la venta de futbolistas. «Es lo que entiendo como gestor», dijo Alemany, consciente de que el Atlético de Madrid se ha escapado debido a su década prodigiosa y harán falta unos cuantos años para reducir la diferencia con el trío de cabeza del fútbol español. Como base, no está nada mal que el Valencia inicie ese objetivo metido en la Champions, cuyos efectos se verán ya «la próxima temporada, en la 2018-2019» y darán al club de Mestalla «un potencial de contratación importante».

Quizás llueva menos para el Valencia por su presencia en un torneo que, según Alemany, «cree más rápido que cualquier otro y da unos suculentos ingresos directos e indirectos». No obstante, la realidad es la que es. El ejecutivo recordó, por ejemplo, la obligación de obtener 45 millones de euros este verano en la venta de futbolistas. La novedad respecto a este asunto es el tiempo, ya que Alemany abrió la opción de conseguir ese dinero más allá del plazo previsto, el 30 de junio. «No soy contable, pero tengo algo de experiencia y me sigue pareciendo que vender a un futbolista el 5 de julio forma parte del ejercicio de la 2017-2018 y no de la 2018-2019, aunque es una discusión contable. En cualquier caso, nosotros no venderemos por una fecha, lo haremos si los jugadores nos cuadran. El hecho de que sea antes del 30 de junio no me preocupa. Si no vendemos antes de ahí, venderemos otro día», afirmó Alemany. Esa puerta abierta a no obsesionarse con las ventas antes del 30 de junio se basa en un ejemplo que ya se dio en el último ejercicio: en la auditoría se recoge que una operación posterior al 30 de junio se incluyó en el ejercicio anterior.

Después de reconocer que todos los futbolistas son transferibles -aunque habló de jugadores con un valor deportivo muy importante en el Valencia- por el sistema español de las cláusulas de rescisión, Alemany describió su convencimiento de que las ventas de activos no son negativas de cara a ser potentes a largo plazo. «Vender a jugadores es algo que nunca gustará a nadie, ni a nuestros aficionados, ni al club, ni al entrenador... Ahora bien, tal y como está estructurado el fair play financiero, vender es la fórmula que produce un presupuesto para hacer un equipo competitivo. Podríamos decir: 'tanto vendemos, tanto compramos', pero entonces tendríamos un presupuesto menor. Si no vendes, por mucho que el propietario se mueva, la Liga te baja el fair play financiero y tendrás menos potencial para comprar», desarrolló Alemany, que en todo momento incidió en que esa es su teoría, única y personal, respecto al balance entre fichajes y traspasos: «Vender es doloroso, para nosotros los primeros, pero nos da la posibilidad de mejorar el nivel deportivo».

En la última auditoría hay una operación posterior al 30 de junio que se incluyó en el ejercicio anterior «El efecto Champions nos dará un potencial de contratación importante», subraya Alemany

Como ya sucediera el verano anterior, Alemany pide «paciencia» con los fichajes aunque renonoce que el Valencia «lleva unas tres semanas en el mercado». «El número de fichajes va a ser inferior y las salidas también. Estamos en plazos y lo importante es estar posicionados, tenemos claras las posiciones que queremos reforzar», apuntó el director general del club, que asegura aún no sabe qué ocurrirá con los jugadores cedidos en otros clubes: «Tienen contrato, pero es un poquito pronto para decidir». Respecto a Vietto, Alemany dijo que todavía no se ha tomado la decisión sobre si ejercerán la opción de compra sobre el jugador, que expira el 15 de junio.

En los próximos días lanzará el Valencia la campaña de abonos de la 18-19, en la que el equipo vestirá Adidas y a partir de ahí se verá, porque Alemany no profundizó en si van a seguir con la fábrica alemana.