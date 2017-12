El Mestalla se estrella contra el Badalona en el debut de Guillamón El juvenil mundialista tiene sus primeros minutos por la lesión de Zotko en la primera parte y el filial empata su cuarto partido seguido R. D. Domingo, 17 diciembre 2017, 00:26

valencia. El Mestalla no logró en el Antonio Puchades salir de su espiral de empates, cuatro consecutivos, y se estrelló con la muralla del Badalona, que estuvo mejor plantado y que dispuso de las mejores ocasiones del partido, desbaratadas por un buen Emilio. La gran novedad del encuentro fue el debut del juvenil mundialista Hugo Guillamón, que entró en el terreno de juego a los 40 minutos por la lesión de Zotko. El central hubiera tenido el estreno soñado si a diez minutos del final del partido hubiera logrado materializar en gol una buena ocasión, la más clara del Mestalla en el segundo tiempo. Las numerosas bajas en las filas del equipo de Miguel Grau también permitió que el coreano Kangin Lee, una de las perlas del juvenil a sus 16 años, se sentara en el banquillo, aunque no logró debutar. Uno de los focos de atención fue Rafa Mir, después de que Mateo Alemany confirmara su salida del Valencia tras no llegar a un acuerdo para ampliar su contrato. El delantero no logró marcar. El empate ante el Badalona deja al filial valencianista a seis puntos de la promoción de ascenso, a expensas de la visita del Ontinyent al campo del Alcoyano.