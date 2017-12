El Mestalla araña un punto en Sabadell con un gol de Álex Blanco 'in extremis' El filial blanquinegro sigue sin perder desde la llegada de Miguel Grau y Rafa Mir vuelve al once inicial en medio de la tensión por su futuro R. D. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:36

valencia. El Mestalla arañó un meritorio punto de la Nova Creu Alta. El filial del Valencia, merced a un gol de Álex Blanco 'in extremis', firmó las tablas en el complicado campo del Sabadell. Un resultado que sirve para dar continuidad a la esperanzadora tendencia del equipo, ya que, desde que Miguel Grau sucedió a Lubo Penev en el banquillo, no conoce la derrota. El encuentro de ayer también sirvió para que Rafa Mir reapareciese en el once inicial.

1 SABADELL 1 MESTALLA Sabadell Roberto, Migue, Dani, Oscar, Aleix Coch, Pol, Arthuro (Guillemenot, 62'), Migue García (Mario, 75'), Marc Martínez, Ángel y Capó. Valencia Mestalla Emilio Bernard, Álvaro Pérez, Salva Ruiz, Centelles (Alberto Gil, 82'), Ivan Zotko, Miki Muñoz, Damián, Fran Navarro, Fran Villalba (Jordi Sánchez, 72'), Rafa Mir (Badal, 90') y Álex Blanco. Goles 1-0, Capó (64'). 1-1, Álex Blanco (88'). Árbitro Ripoll Solano (Comité balear). Amonestó a los locales Dani, Coch, Pol y Arthuro, así como a los visitantes Ivan Zotko, Damián y Fran Navarro. Incidencias Partido disputado en la Nova Creu Alta ante 1.680 espectadores.

Después de Rafa Mir disputara sólo los últimos 20 minutos ante el Olot, ayer recuperó la titularidad. Unas decisiones que llegan en medio de la incertidumbre y la tensión sobre el futuro. Y es que el prometedor delantero del Mestalla, quien lleva 15 goles en lo que va de temporada, sigue sin renovar su contrato.

Ayer no tuvo el protagonismo de otras ocasiones Rafa Mir. De todas formas, con el punto logrado contra el Sabadell, el Mestalla continúa sin perder desde que Miguel Grau tomó las riendas. El balance es de una victoria y tres empates. El partido empezó frío, sin ocasiones claras, aunque con el paso de los minutos el filial blanquinegro se fue haciendo con el control del esférico. Pero faltaba lucidez en los metros finales.

Tras el descanso, el Mestalla mantenía el orden defensivo y trataba de sorprender al Sabadell al contragolpe. Y así rozó el gol Álex Blanco, quien recibió un pase de Miki y lanzó un zurdazo pegado al palo que obligó a lucirse a Roberto. Más tarde, lo intentaba Fran Villalba desde la frontal del área.

El Mestalla hacía méritos, pero, en una jugada aislada en el minuto 64, Capó cabeceó el cuero para adelantar al Sabadell. A partir de ese momento, el conjunto catalán retrocedió las líneas y se centró en salvaguardar la ventaja.

Miguel Grau cambió el sistema e implantó un 3-4-3. El Mestalla se volcó en ataque. Salva Ruiz y Miki buscaron el gol sin éxito. El partido parecía visto para sentencia cuando llegó el premio. En el minuto 88, Álex Blanco culminó un contragolpe liderado por Jordi Sánchez. El atacante de Benidorm fusiló con tranquilidad y se estrenó como goleador.