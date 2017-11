Meriton no explica cómo frenar las pérdidas y fija el nuevo Mestalla para 2021 La mesa presidencial, en el minuto de silencio del inicio. / vcf Los accionistas censuran a Murthy en la Junta y el presidente avisa de que en los próximos 18 meses no se reiniciarán las obras J. CARLOS VALLDECABRES VALENCIA. Sábado, 11 noviembre 2017, 00:56

No las tenía ni mucho menos todas consigo Anil Murthy. «Me esperaba más», confesaría con cierta risa nerviosa el presidente del Valencia al finalizar la Junta de Accionistas más apresurada de la historia (menos de cuatro horas y media con cinco minutos de intervención para cada aficionado). Entró el representante de Meriton temeroso por el revuelo armado esta semana con ese tiro en el pie que se dio tras la incoherente editorial, y salió de la Asamblea dejando escapar la oportunidad de recuperar el favor de los aficionados. Ni convenció el nuevo discurso inicial ni las respuestas que dio a las réplicas del foro menos belicoso de los últimos años. No hay hoy en día una voz con peso suficiente para asumir el rol de 'oposición', por llamarlo de alguna forma. No sólo acudió ni un solo exdirigente de anteriores etapas sino que fue significativo también que la Junta arrancara con poco más de medio centenar de accionistas presentes en la sala (hubo quejas de que se hiciera a las tres de la tarde). La decepción entre los presentes fue la nota predominante. Por un lado -la mayoría- porque esperaban más dulce del nuevo Mestalla y, por otro -los menos-, porque se quedaron con la sensación de que este consejo maneja con más libertad la escena y prefiere pasar de puntillas sobre un tema de calado como la preocupante salud financiera.

De hecho, fue la primera vez que la directiva no realizó una exposición concienzuda de las cuentas. Ni gráficos ni palabras para defender una nueva temporada con deuda y un buen puñado de contingencias y esa rutinaria necesidad en junio de vender jugadores. Tuvo que ser Mateo Alemany el que, tras la insistencia de los incrédulos accionistas, lo explicara someramente en el segundo tramo de la cita. El director general y Marcelino fueron los únicos que por unanimidad se llevaron los elogios. Murthy, en este estreno como presidente, recibió bastante 'cera' y apenas un par de ligeras palmaditas en la espalda.

El tema machacón fue el del nuevo Mestalla. Y ahí Meriton escabulló el bulto. Ni se profundizó en cuestiones técnicas ni se escuchó un planteamiento concienzudo sobre la estrategia a seguir. Alemany fue el único que se atrevió a deslizar que la mejoría del mercado inmobiliario favorecerá la venta de la parcela del viejo campo pero que habrá que hacer encajar todas las piezas: «: Terminarlo va a costar una cantidad impresionante. El tiempo juega a favor. Habrá que buscar la financiación clásica con los bancos, se ha hecho y se va a buscar. Un banco nos va a financiar una parte del nuevo estadio y después hay que jugar con los ingresos futuros».

De la aportación de Murthy, lo más significativo fue que dejó en fuera de juego de manera descarada a Amadeo Salvo. Cuando un accionista le puso micrófono en mano una grabación del expresidente diciendo que Peter Lim tenía la «obligación» por contrato de acabar el nuevo Mestalla para el Centenario, Murthy negó con la cabeza reiteradamente y luego lo verbalizó: «No hay obligación legal». La profundización del presidente se quedó en tierra de nadie, con fechas que ya se manejaban en un principio: «Percibimos la ansiedad de los aficionados. Entiendo que quieren ver que las obras empiecen. Hemos empezado la tramitación de licencias. Si empezamos con algunas licencias... ¿y si hay cambios? Tendremos sobrecostes y retrasos. En 18 meses no vamos a ver obras. El objetivo es cumplir las obligaciones que el nuevo campo esté para la temporada 2021-22 pero hay que hacerlo bien».

Del aforo contó lo que se sabía: «Entre 55 y 65.000. La media de asistencia es menos de 42.000 y parecería vacío. Tendrá flexibilidad para aumentar su capacidad».