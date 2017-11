Máximo riesgo con Zaza Simone Zaza, en un entrenamiento reciente con el Valencia. / damián torres Marcelino desvela que el futbolista sufre una rotura parcial del menisco externo: «Si se bloquea, hay que pasar por quirófano» La rodilla del italiano refuerza la idea del club de fichar un delantero en invierno TONI CALERO Sábado, 18 noviembre 2017, 01:10

valencia. La rodilla de Simone Zaza está en riesgo. Es así desde hace «mucho tiempo» y recalca la necesidad del Valencia de encontrar un ariete en el mercado de invierno que complete la nómina de delanteros y cubra el hipotético hueco de Zaza si la articulación del jugador dijera basta y fuese necesario operar. Marcelino empezó el día de ayer charlando con el italiano sobre el césped y pocas horas después, habló abiertamente del problema de Zaza en la sala de prensa. «Voy a intentar explicarlo, aunque puede que sea un poco impreciso», empezó Marcelino. El entrenador se explayó para clarificar los problemas en la rodilla de Zaza que, por ejemplo, le dejaron sin disputar la repesca mundialista entre Italia y Suecia.

«'Simo' tiene desde hace bastante tiempo una rotura parcial del menisco externo. En este proceso ha sufrido molestias que perduran por un espacio de tiempo corto y que a los tres días no le impiden entrenar con normalidad», explicó Marcelino, quien no tuvo inconveniente en avanzar lo que puede suceder con el delantero de ahora en adelante: «Esto se puede alargar en el tiempo siempre que no influya en la articulación ni haya riesgo de lesión. O que se bloquee la rodilla y haya que pasar por el quirófano».

Las dos vías están abiertas para el cuerpo médico del Valencia, que dirige el doctor González Lago. De momento Zaza va a seguir compitiendo pero los galenos son conscientes de que en cualquier momento la rodilla del italiano puede necesitar cirugía. Llegado el caso, Marcelino podría perder al delantero unos dos meses. La situación es compleja para el técnico, puesto que aconsejado por los propios especialistas va a seguir convocando al '9' del Valencia. «Para este domingo -contra el Espanyol- puedo decir que está apto. Ha entrenado con normalidad y actitud y sin limitación de ningún tipo», aseguró Marcelino.

Hay que remontarse al 5 de octubre para llegar al primer susto serio -y público- para Zaza. En ese amistoso en Paterna contra el Eldense el futbolista se hizo mucho daño después de un salto. «Zaza sufre una distensión del compartimento externo de su rodilla izquierda, por lo que está pendiente de evolución», explicaba el comunicado oficial del club y que descartaba males mayores. Zaza había abierto el marcador contra el Athletic el 1 de octubre y luego contribuiría a la victoria en el 3-6 ante el Betis del 15 de octubre. Ese día en el Villamarín, el delantero de Policoro también se hizo daño en la jugada del gol.

Fueron pasando los partidos con un Zaza excepcional y Ventura, seleccionador italiano, le convocó para los encuentros ante Suecia. El valencianista apuntaba a titular, pero un contratiempo en un entrenamiento impidió a Ventura meter a Zaza en el once. Finalmente, ni pudo disputar la ida ni tampoco la vuelta. Volvió el atacante 'tocado' a Valencia, pero las molestias no le impidieron entrenarse en Paterna con normalidad. Marcelino apuntó ayer la clave de esta recuperación exprés: «El descanso no va a posibilitar que el menisco se pegue. No es un proceso de descanso el que provocará una recuperación absoluta».

Zaza estará por tanto en el desplazamiento a Cornellà para jugar mañana ante el Espanyol porque Marcelino no tiene la orden de que el futbolista pare aunque el técnico dijo desconocer si el paso por el quirófano estaba descartado: «Los detalles se me escapan. Yo traslado la situación, estamos hablando y quizás mañana se le bloquea la rodilla. Desde mi posición, nunca vamos a tomar una decisión que ponga en riesgo la salud del jugador. Tiene un menisco roto y se juega y se entrena hasta que la rodilla dice hasta aquí. Y si es así, se opera».

La situación de Zaza, que llega a Cornellà con cuatro amarillas y si ve una quinta se perderá el duelo contra el Barça, refuerza la idea del Valencia de buscar un delantero en el mercado de invierno. Ya en verano la contratación de un '9' estaba en la recámara y se intentó hasta última hora. Las necesidades en otras zonas del campo -defensas y centrocampistas- no dejó a la secretaría técnica margen de maniobra para lanzarse a por el delantero. Ahora, pese a que Zaza, Rodrigo y Mina están rindiendo a un nivel muy alto, el Valencia está abocado a reforzar el ataque. Marcelino, de momento, se desmarca: «Queda bastante tiempo hasta el mercado de invierno. Ahora no estoy pensando en fichar. Otra cosa es que la secretaría técnica esté trabajando, pero el entrenador se centra en la competición».