Alemany: «Rodrigo tiene un precio, los 120 millones de la cláusula» El director ejecutivo del Valencia considera que vender futbolistas les hace más fuertes en el futuro TONI CALERO Valencia Miércoles, 23 mayo 2018, 14:47

El Valencia CF mantiene su postura respecto al mercado de fichajes. El club necesita vender «por una cantidad aproximada de 45 millones de euros», aunque Mateo Alemany considera que, tal y como está estructura el fútbol y el fair play financiero, los traspasos ayudan a que el club tenga más fortaleza en el futuro. «Las ventas son algo que nunca gustará a nadie, ni al club, ni a los técnicos ni a los aficionados. Vender es la fórmula que te dará un presupuesto mayor en el futuro para hacer un equipo competitivo. Como gestor, entiendo que para tener un equipo potente es mejor vender», ha destacado el ejecutivo valencianista.

Alemany ha admitido que ya han rechazado una oferta por uno de los futbolistas, pide «paciencia» porque quedan más de tres meses de mercado y ha vuelto a recordar que el Valencia hará una «potente inversión» pagando 25 millones por Geoffrey Kondogbia. Sobre ese asunto, Alemany asegura que el club no rebajará ni un euro al Inter de Milán de la opción de compra que los italianos tienen sobre Joao Cancelo. Además, Alemany ha sido muy contundente respecto a una posible venta de Rodrigo Moreno: «He leído especulaciones sobre el tema y diría que sí hay una cantidad. Son 120 millones que es la cláusula, en torno a esa cantidad sería bastant posible una venta. Es un jugador importante, capitán y nosotros estamos encantados de que se quede».

Respecto al futuro de Gonçalo Guedes, cuenta el Valencia con la predisposición del futbolista a continuar aunque el Paris Saint Germain tiene la sartén por el mango. «Los tiempos los marca el PSG», ha explicado Alemany, que asegura no se ha negociado ni con el Celta ni con el representante de Daniel Wass para incorporar al futbolista.

Sobre la renovación de contrato de Marcelino García Toral y en la misma línea que siempre muestra el entrenador, Alemany cree que no habrá problemas para prorrogar ese contrato que expira en junio de 2019: «Existe una relación muy buena y me consta que el entrenador está muy contento en Valencia y en el Valencia. Estamos condenados a entendernos y buscaremos el momento adecuado. Nuestra voluntad como club es que 'Marce' esté mucho tiempo con nosotros, no hay prisa. Hay unanimidad y en un futuro no muy lejano habrá una noticia al respecto».