Mateo Alemany enfría los fichajes del Valencia CF y recalca la necesidad de vender

TONI CALERO Viernes, 15 diciembre 2017, 01:22

valencia. La última vez que Mateo Alemany habló de forma pública fue en la Junta General de Accionistas. El Valencia iba segundo en la Liga, sólo por detrás del Barcelona y con una hoja de servicios casi perfecta. Allí lidió el director general con las inquietudes de los socios y ayer volvía a activar el altavoz para hacer balance de estos primeros meses de competición. El Valencia sigue segundo, cómodamente asentado en zona Champions, y Alemany se sentó relajado en el 'media center' de la ciudad deportiva con la tranquilidad que otorga un hecho definitivo en el mundo del fútbol: ahora el balón está entrando. Todo son loas a la labor de Marcelino y la plantilla y así es más sencillo razonar sobre la actividad previa del Valencia en el mercado de fichajes. Una ventana, la de enero, que no convence ni a Marcelino ni a un Alemany que ayer dejó abierta la posibilidad de que el equipo no fiche y se quede como está.

«Normalmente, los fichajes de enero tienen protagonismo en clubes que no están satisfechos con el rendimiento. Por mi experiencia, el índice de acierto en invierno es muy bajo», reflexionó el director general. Amparado en el rendimiento de la actual plantilla y en total sintonía con las reflexiones del entrenador, Alemany no descarta la posibilidad de que el Valencia no fiche en enero. «Estamos muy contentos con lo que tenemos y no es fácil que vengan a igualar o mejorar el equipo. Estamos en el mercado, pero no tenemos urgencia ni necesidad de fichajes, así que es posible que nos quedemos como estamos. Es posible que no venga ningún jugador y también que fichemos alguno, pero no serán muchos», aseguró.

El hecho de que Marcelino esté trabajando esta temporada con muchos jugadores de la cantera también es, según Alemany, un argumento de peso de cara al mercado invernal. «El míster cree en este concepto», garantizó el ejecutivo. «Les estoy dando una pista general, hay fichajes durante todo el año y son de cantera», continuó. En este punto, Alemany habló sobre Ferran Torres -que ya fue convocado ante el Celta- y dijo que la situación del extremo no le preocupa «excesivamente»: «Está entrenando con el primer equipo y cuando no va, juega con el Mestalla porque es positivo para mantener su nivel competitivo. Veremos qué evolución tiene en los próximos meses».

Algo quiso dejar muy claro Alemany respecto a este mercado de invierno: el club pensará siempre en el largo plazo. Es decir, si se ejerce alguna operación será similar a la que el año pasado se realizó con Simone Zaza. Entienden el director general y Marcelino que así se encuentra con mayor facilidad el compromiso de los jugadores. «No plantearemos ninguna operación de entrada que no sea con una visión a largo plazo. No traeremos jugadores que vengan sólo para seis meses. Lo tenemos claro el míster, la secretaría técnica y yo», zanjó Alemany. Por ahí asegura el director general que sólo cerrarán operaciones para comprar futbolistas o bien que vengan cedidos con opción a compra.

Alemany inició su discurso avisando de que no daría detalles sobre operaciones o intereses abiertos por futbolistas. Es por ello que no profundizó en el caso de Sandro Ramírez, una de las opciones para reforzar la delantera del Valencia durante el mercado invernal. Sí entró el director general en cuestiones referidas a jugadores que actualmente visten de blanquinegro, como Geoffrey Kondogbia, Gonçalo Guedes o Andreas Pereira. Respecto al francés existen pocas dudas, ya que el Valencia dejó la operación bien atada el pasado verano.

«Si pensáramos que no podíamos comprar a Kondogbia no hubiéramos peleado tanto por él en Milán. Tenemos una opción de compra pactada -25 millones- y la forma de pago también. Es decisión del Valencia ejecutar la opción y Kondogbia también negoció las suyas. El tema está atado y en principio decidiremos en mayo. Estamos contentos con el rendimiento de Kondogbia», dijo Alemany. A raíz de esos 25 millones que el Valencia pagaría por el francés recalcó Alemany la necesidad de vender futbolistas en verano. Según consta en los presupuestos, el club debe traspasar jugadores por un valor cercano a los 45 millones y es un factor primordial con el que cuenta Alemany, a quien le queda una única duda. «El Valencia tiene esa obligación y dependerá del mercado quiénes son esos jugadores que salen. La enajenación de activos es una forma recurrente del club en los últimos años y nos permite tener niveles de 'fair play' bastantes altos», recordó Alemany.

Como sucede con Kondogbia, la situación de Guedes es ahora mismo muy clara: el futbolista es del PSG y el Valencia tiene poco que decir cuando acaben los siete meses de cesión que le quedan al luso. «Cuando nos acerquemos al verano, ya veremos qué podemos hacer», admitió Alemany abriendo la puerta a la posibilidad de que el PSG prolongue la cesión y asegurando que el Real Madrid no ha preguntado por Guedes. Respecto a Andreas Pereira, el Manchester United no ha mostrado su deseo de recuperar al extremo en enero y esa es, según Alemany, «una buena noticia».

Ni se ha avanzado con la construcción del nuevo estadio -se siguen tramitando y renovando las licencias- ni tampoco el Valencia ha recibido novedad alguna respecto a la multa de la Unión Europea cuyo pago supondrían 23 millones a las arcas del club de Mestalla. Alemany defendió la labor del Valencia en el fútbol femenino y se apoyó en las «cifras puestas encima de la mesa» para explicar que es un club pionero en ese área. Por último, el director general destacó la «conexión» entre el equipo y la grada y dio las gracias a la afición por el apoyo.