Marcelino no viaja y Uría repetirá al frente del equipo Simone Zaza y Rubén Uría, conversando durante un entrenamiento. / EFE/Manuel Bruque El segundo del asturiano dirigirá su tercer partido de la temporada mientras que Murthy lanza un mensaje de ánimo a los futbolistas T. C. VALENCIA. Martes, 2 enero 2018, 00:07

Marcelino García Toral no se sentará mañana en el banquillo visitante del Estadio de Gran Canaria. El entrenador asturiano aún no se ha recuperado plenamente del grave accidente que sufrió la noche del 23 de diciembre y por prescripción médica ha retrasado su vuelta. Marcelino está guardando reposo en casa por las secuelas del golpe aunque recibió el alta médica pocas horas después de sufrir el accidente. Los médicos, en cualquier caso, desaconsejaron que el entrenador del Valencia hiciera el ida y vuelta a Canarias (unas seis horas de avión) y en principio, Marcelino llegará hoy a Valencia para estar listo cuando el equipo regrese del encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey.

Rubén Uría fue el encargado de dirigir los entrenamientos del equipo estos últimos días y también estará al frente del Valencia contra Las Palmas. El segundo de Marcelino protagonizará además la rueda de prensa previa al encuentro (hoy, a las 17:30 horas) y poco después llevará el último entrenamiento del Valencia antes del desplazamiento a Canarias. El de mañana ante Las Palmas será el tercer partido de Uría como técnico jefe en la presente temporada. La expulsión a Marcelino en Cornellà provocó que su segundo dirigiera los choques ante Barça y Getafe. Uría intentará llevarse su primer triunfo porque el balance es de empate en Mestalla contra los azulgrana y derrota en el Coliseum.

El año arranca con ese percance para Marcelino y el importante partido que el Valencia tiene mañana por delante. Así, Anil Murthy pasó ayer por la ciudad deportiva de Paterna para alentar a los futbolistas. El presidente ha estado unos días fuera de España -concretamente, en Lyon-, disfrutando de las vacaciones y a su regreso quiso lanzar un mensaje de ánimo a los jugadores. Horas antes lo había hecho al valencianismo en general en las redes sociales. «Feliz año a todos. Contento de volver a Valencia, un gran año de trabajo nos espera», escribió Murthy en las redes sociales.

Marcelino evita la ida y vuelta a Canarias por prescripción médica y llegará hoy a Valencia Los blanquinegros, a romper la racha de dos años sin conocer el triunfo en su primer partido

El último partido del 2017 se le atragantó al Valencia (0-1 contra el Villarreal) y ante Las Palmas espera recuperar la senda del triunfo en el primer partido del año, tal y como ha hecho con regularidad desde hace más de una década, excepto en los de las dos campañas más recientes cuando acumuló un empate y una derrota. En 2017 cayó en Copa ante el Celta (1-4) y un año antes empató (2-2) contra el Real Madrid. Hasta ese momento, el Valencia, desde el año 2003 hasta 2015, había ganado siempre en su primer encuentro del año, tanto en Liga como en Copa del Rey.

Sandro, descarte habitual

Sam Allardyce volvió a dejar fuera de la convocatoria a Sandro Ramírez, principal objetivo del Valencia para este mercado de invierno. El canario no participó en el Everton -Manchester United (0-2) y queda claro que el técnico no cuenta con él. Mientras el director deportivo del club inglés hace fuerza para que Sandro continúe en el Everton, el futbolista quiere regresar a España. Para el Valencia el principal problema es el salario -de unos cinco millones por temporada- de un jugador que gusta y mucho a Marcelino. El club espera acelerar estos días en el mercado de invierno porque su idea es no apurar hasta el 31 de enero, límite para fichar.