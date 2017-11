Marcelino: «En el vestuario no hay euforia, sabemos lo difícil que es mantener esto» «El Leganés no nos ha marcado pero me hubiese gustado que nos crearan menos ocasiones claras de gol», admite el técnico asturiano LOURDES MARTÍ VALENCIA. Domingo, 5 noviembre 2017, 00:12

Marcelino García Toral quiere que tanto su plantilla como él mismo saboreen «el momento»: «Vamos a disfrutar de la actitud, de ese apoyo constante que hay entre todos, el ambiente, de haber sumado 27 puntos de 33, del juego del equipo y de haber visto meter al Valencia 30 goles. En definitiva, del esfuerzo». E invita a dejar los análisis sobre el choque de ayer a partir del martes en la vuelta al trabajo: «Esta semana no vamos a reflexionar, nos la vamos a tomar con descanso y luego ya prepararemos el partido contra el Espanyol».

Aunque sí que deslizó el técnico asturiano algunas situaciones que no le gustaron de su Valencia ante el Leganés: «No hemos encajado y es buena señal, pero me hubiera gustado que nos hicieran menos ocasiones. Tenemos que intentar que no nos hagan tantas claras».

Respecto al cambio del equipo tras el descanso, afirmó que tuvo mucho de autogestión: «No hemos tocado nada. Simplemente hemos reflexionado. Sabíamos que iba a ser un partido tremendamente exigente. Nuestras virtudes hemos podido explotarlas más en la segunda mitad. Hay que darle mérito al Leganés, que es un equipo muy trabajado y difícil de desbordar. Después del descanso hemos encontrado a un Valencia con su identidad y tuvimos más ocasiones».

«En el vestuario no hay euforia, sólo realismo y análisis constante de lo que nos ha traído aquí. Sabemos lo difícil que es mantener a esto. Bueno, mantener esto es imposible. No perder ningún partido en 38 es imposible», alertó el entrenador quien valoró la actuación de Neto en este arranque de temporada: «Todos los jugadores son importantes y está claro que cualquier equipo se basa en buenas actuaciones de su portero. El líder, el Barcelona, uno de su fuertes es su portero. Siempre es el que evita la opción del rival. Estamos satisfechos por Neto y también por Jaume».

Le agradó mucho al preparador el gesto de Parejo con Mina en el momento de lanzar el penalti: «Lo de Dani me parece fenomenal. Fue una cosa entre ellos. Viene a indicar el buen ambiente que tenemos dentro del grupo y que sin ninguna duda es la base que tenemos para lograr este magnífico rendimiento».

Marcelino no quiso detallar su relación con Peter Lim y si ha comentado con el máximo accionista el cambio que ha dado el equipo respecto a las últimas temporadas: «Domino poco el inglés... Hablo con Murthy y Alemany, estamos disfrutando. Tampoco es momento de hacer comparaciones».

Reiteró el asturiano que la «coherencia» ha sido la línea a seguir desde su llegada: «Hemos trabajado duro, intenso, creo que bien, si se hacen las cosas con análisis pueden salir bien. Está todo saliendo mucho mejor de lo que esperábamos».

Para seguir en esta línea, el entrenador volvió a apelar a la «máxima humildad»: «Ese debe ser el análisis diario. Es lo que nos puede llevar a mantener esto el máximo tiempo posible. Agradezco enormemente a los jugadores su esfuerzo y a saber leer los partidos en situaciones como contra el Leganés. El equipo ha reflexionado y ha vuelto a ser el que siempre es».