Marcelino: «El Valencia no se distingue por ser violento ni mucho menos»
Martes, 23 enero 2018

Admitió Marcelino García Toral que el cuerpo técnico del Valencia CF se sentía vigilado por los colegiados y tras las dos expulsiones sufridas en Canarias (Paulista y Vezo), hoy el técnico ha vuelto a dar su opinión acerca del trato de los árbitros a su equipo. “Sí tengo la sensación de que llevamos más tarjetas en proporción a las faltas que cometemos. Diez equipos de la Liga hacen más faltas y nosotros estamos entre los que más tarjetas llevan. Son datos suficientes y a partir de ahí, debemos respetar la decisión del árbitro. El Valencia , estamos de acuerdo, no se distingue por ser violento ni mucho menos”, ha analizado el asturiano, quien charló con Gabriel Paulista por su infantil expulsión ante Las Palmas y está convencido de que ni él ni ningún otro jugador cometerá una acción así.

Sobre el mercado de fichajes, Marcelino ha descartado la posibilidad de que regrese Joao Cancelo. “Si ha dicho su entrenador que se queda en el Inter, podemos dar por descartada su presencia aquí. Es absurdo insistir en ese tema”, ha añadido el técnico, quien ve “más cerca” la salida de algún jugador de la plantilla que otro fichaje: “Es posible que haya algún movimiento y que pueda ser más de salida que de llegada. Hasta el 31 el mercado está abierto, pero ahora mismo no hay nada concreto ni cercano”. Sobre la situación de Ferran Torres, ha dicho Marcelino que no es su cometido decidir si el canterano tendrá o no ficha del primer equipo y que, si finalmente sucede, lo aceptará como uno más teniendo en cuenta que con 17 años es complicado que juegue. “No va a ser fácil que tenga minutos, pero es uno más y yo no voy a mirar el carné de identidad para hacer la convocatoria”, ha concretado el técnico.

Del encuentro de Copa ante el Alavés espera Marcelino un partido “tremendamente complicado” y apuesta por ir a marcar para no depender exclusivamente de dejar la portería a cero. El entrenador del Valencia ha elogiado el cambio del conjunto vasco desde que Abelardo llegó a su banquillo y recuerda que “no es fácil” marcar en Mendizorroza. En principio jugarán mañana Vezo y Paulista en el eje de la zaga y ha reconocido el entrenador que Jeison Murillo tampoco va a estar disponible para la semana que viene.