Valencia CF Marcelino: «Para mí no hay jugadores intransferibles y cualquiera se puede ir; el mercado es el mercado» El técnico afirma que la plantilla debe aumentar su potencial para la próxima temporada LOURDES MARTÍ Valencia Martes, 17 abril 2018, 14:34

Espera Marcelino que si el Valencia CF certifica su clasificación a la Champions «más pronto que tarde», pueda disfrutar de ella desde el banquillo: «Nunca lo he hecho y para mí y el cuerpo técnico sería un premio, espero que si lo logramos no me echen en agosto».

Para poder saborear la máxima competición europea, más la Liga y la Copa, el entrenador blanquinegro tiene claro que el club debe dar un paso más: «Después del partido en el Camp Nou, respondí a una pregunta muy clara, no fuimos capaces de ganar a tres equipos importantes. Estuvimos cerca, algunos merecimos la victoria y por mínimos detalles, en cada uno de un tipo, no pudimos. Tenemos que crecer, está claro que están en un peldaño por encima. Para acercarnos a ellos se deben dar varias circunstancias, ser más competitivos, debemos aumentar el potencial de la plantilla porque vamos a tener tres competiciones, y también la ambición. Después del grandísimo esfuerzo que hemos hecho para entrar en Champions, bueno vamos a intentar llegar y lo tenemos cerca, una vez estemos allí, si estar es difícil, mantenerse todavía más».

Habla Marcelino de tener mejores futbolistas siempre en el aspecto cualitativo y no en el cuantitativo: «No me gustan las plantillas largas, creo que deberíamos evitar tener 25 jugadores. Desde mi punto de vista, todo lo que sea pasar de 22 es porque estamos inseguros, al final tengamos muchos o pocos, la mayoría de minutos siempre juegan los mismos, no es una estadística mía como entrenador, podemos mirar hacia equipos de la Liga que juegan en Champions y vemos los datos que os acabo de dar».

El técnico asturiano se toma como parte del fútbol que alguno de los jugadores importantes para el Valencia puedan abandonar el club este verano: «El Valencia a día de hoy no está entre los clubes top de Europa, si alguno viene a por un futbolista, la entidad considera que está en el mercado y el propio jugador cree que es oportuno dar un paso, esto es fútbol… y los entrenadores siempre tenemos que tener esto presente. El club, ante esa situación debe tener recursos para no sufrir esta devaluación deportiva».

Quizás Marcelino pueda decirle al máximo accionista del club esta misma semana, Peter Lim, a quiénes no quiere perder de cara a la próxima temporada: «Si viene y nos reunimos hablaremos, siempre fue respetuoso y cariñoso conmigo, si surge la conversación le expresaré mi opinión con total honestidad y claridad».

«Para mí no hay jugadores intransferibles; hay jugadores muy importantes, pero tildarles de imprescindibles no está en mi cometido o posibilidad como tal porque si se dan las circunstancias será posible que el futbolista se pueda ir… el mercado es el mercado», ha añadido un Marcelino que quiere hablar de «presente» y el ahora es el partido de mañana ante el Getafe: «Preparamos el partido como cualquier otro, siempre con el ánimo de ser competitivos y ganar, jugar en Mestalla es un valor añadido, intentaremos brindar un buen espectáculo, que la afición se sienta orgulloso de nosotros, tenemos compromiso y responsabilidad ante ellos, le pedimos su apoyo, en el último partido en Mestalla, la grada nos apoyó y nos sirvió para ganar y a ver si somos capaces de lograr una victoria importante, decisiva y muy trascendente ante un equipo que ha logrado empatar en Barcelona, Sevilla o Bilbao, tenemos que buscar nuestro máximo rendimiento para lograr esa victoria». Dice el preparador asturiano que el equipo no busca revancha ante el primer rival que le ganó esta temporada: «Cada partido es diferente. Es obvio que no tenemos un buen recuerdo de aquel partido, diré todo lo contrario, fue bronco, áspero, el terreno de juego no estaba en las mejores condiciones para un buen espectáculo pero eso es pasado. Es un rival que está haciendo una buena temporada y queremos ganar si no para asegurar puestos Champions, dejarlo cerca y también meter goles, es uno de los tres equipos a los que no hemos marcado, queremos ser competitivos».

Aquel partido en el Coliseum, Marcelino lo vio desde la grada al ser expulsado en el choque anterior ante el Espanyol, desde allí vio las actuaciones de futbolistas como Damián Suárez a quien la plantilla del Valencia no olvida pero cuyo comportamiento, el técnico no quiere calificar: «Cada equipo y futbolista busca sus recursos para competir y ganar. No nos corresponde a nosotros hacer valoraciones y si algunas de sus actuaciones son antideportivas para eso está el árbitro, máximo respeto cada vez que afrontamos un partido».