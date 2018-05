Marcelino: «No sé cuánto vale Rodrigo, pero es mejor que ofrezcan poco» Rodrigo Moreno, como capitán, en la pachanga amistosa contra el Al Nassr. / EFE El entrenador insiste en que no hay nadie intransferible porque el club necesita vender R. D. Viernes, 11 mayo 2018, 15:50

Tal día como hoy en 2017, el Valencia CF anunciaba el fichaje de Marcelino García Toral. Un año que el técnico califica de «muy bueno»: «Mucho mejor de lo que preveía, tuve desde el primer día el reconocimiento y apoyo de todos, he recibido autonomía del club, estoy muy agradecido a la afición por la aceptación y del trato que me dispensa en la calle y en el campo. He coincidido con la mejor plantilla a la cual he dirigido tanto desde el punto de vista deportivo como humano y eso nos ha llevado a superar las expectativas, ¿Qué más puedo pedir?». Sobre uno de los jugadores revelación de la temporada, Rodrigo Moreno, y su posible salida ha subrayado: «Es mejor que ofrezcan poco»

El entrenador del Valencia no quiere valorar la opinión de aquellos aficionados que consideran que durante los últimos encuentros el equipo bajó su rendimiento: «No soy soy quién para decir a la grada lo que tiene que hacer o no, estamos satisfechos con el apoyo que nos han dado, nos han ayudado a ganar partidos, sabemos que es exigente pero nosotros nos quedamos con que no se puede poner ningún pero», y volvió a recordar la trayectoria del equipo durante la temporada y el esfuerzo de los futbolistas: «Cuando superas todas las expectativas, te colocas cuarto con toda la mala racha que parece que llevamos, perdimos dos partidos más que el Atlético de 31 y unos menos que el Madrid, no tienes nada que reprochar a esta plantilla».

E insistió en esta idea: «Tenemos un equipo competitivo y una plantilla no asignada en principio para jugar la Champions y luego le sacas en esa jornada 31, 16 puntos al quinto, 18 al sexto y 19 al séptimo, es lógico que haya un bajoncito en el que podríamos haber sumado más. Desde mi punto de vista y con el máximo respecto a lo que opine la afición creo que a esta temporada no se le puede poner ningún pero».

Mañana en Girona, Carlos Soler volverá al centro del campo con la baja de Parejo por sanción y Kondogbia a causa de unas molestias que arrastra, un cambio de piezas con el que no variará el sistema que le ha funcionado a lo largo de la campaña. Un 4-4-2 que en principio será el que mantenga tanto esta temporada como las próximas: «En general nosotros siempre hemos sido un cuerpo técnico partidario de jugar con organización, si queremos un equipo organizado cuando menos cambios hagamos de sistema y de idea de juego es menos complicado, esa es la explicación. Nos movemos bien de esta forma, tenemos jugadores con el perfil adecuado para llevarlo a cabo y ahora tenemos que buscar perfeccionarla con los futbolistas que tenemos porque tengo la sensación por alguna vez que lo hice que aumentó las dudas de los plantilla y perdemos la personalidad para la próxima temporada seguiremos confiando esa idea». Esto fue de lo poco que desveló de lo que ocurrirá en la 2018/2019 cuando se le cuestionó por el futuro de algunos nombres propios.

Sobre Simone Zaza y su lesión de rodilla comentó que en principio no le consta que haya prevista ninguna intervención aunque es una cuestión que el propio italiano trata con el cuerpo médico: «No puedo calificar a ninguno de los futbolistas que va a estar la temporada que viene porque el club necesita vender pero ha demostrado ser importante con una racha goleadora que nos ayudó a estar arriba, tiene su momento como todos los de delante». Acerca de Garay se limitó a decir que «ha hecho una muy buena temporada»: «Tiene experiencia en partidos importantes y lo ha demostrado como todos, creo que puede crecer y esa es nuestra idea. Estamos convencidos que su rendimiento todavía puede ser mejor». Más contundente se mostró respecto al futuro de Rodrigo Moreno: «No tengo ni idea de cuándo vale, no lo sé, es imposible para mí valorar a los futbolista porque se pagan unas cantidades creo que desorbitadas. Para nosotros deportivamente es un jugador muy importante que nos da goles, es muy participativo en el juego de ataque y contras pero no sabría. Si ofrecen poco se quedará por eso es mejor que ofrezcan poco».

«Debemos hacer un equipo en el que tengamos la seguridad de que vamos a tener un equipo a nivel competitivo mejor y no vamos a priorizar si es español o no, el mercado sitúa, nosotros identificaremos los perfiles que creemos que necesitamos para hacer ese equipo porcentaje y el mercado nos dirá si podemos acceder a esos futbolistas o no», añadió Marcelino quien no aclaró si contará con Cancelo para la próxima temporada o si se ejercerá la opción de compra de algunos como Pereira: «Todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto, hasta que no termine la competición no decidiremos nada, creo que debemos seguir así».

«El mercado marca los tiempos, igual que la temporada anterior, no conviene que cometamos precipitaciones y este año lo mismo. Creo recordar que los años de Mundial y Eurocopa incluso se retrasa el mercado, he escuchado que en determinadas Ligas se adelanta y como es algo nuevo como no sabemos qué va a ocurrir, nosotros seguimos con la idea de no precipitarnos», insistió.

Acerca de las declaraciones de Anil Murthy en el periódico singapuranse 'The Straits Times' en las que hablaba del importante rol de Marcelino en el Valencia: «Es un entrenador, un director deportivo y un scouting, todo en uno«, dijo el presidente de la entidad, a lo que el asturiano ha contestado: «No las conocía, agradezco a Murty a sus alabanzas pero recuerdo que no me da tiempo a todo. Todos somos partícipes de la elaboración de la plantilla, tenemos voz y voto con los jugadores pero no me da tiempo, es lógico que si tengo esa posibilidad de tomar parte en la decisión tenga que ver al futbolista, si no sería un irresponsable».

Para concluir, Marcelino afirmó que después de la última jornada de Liga el próximo día 20, el equipo trabajará en Paterna hasta final de mes y volverá para preparar la temporada 2018/2019 sobre el 10 de julio.