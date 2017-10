Valencia CF Marcelino: «Aún no tengo claro al sustituto de Parejo» El técnico del Valencia CF espera a un Alavés muy cambiado de la mano de Gianni de Biasi TONI CALERO Valencia Jueves, 26 octubre 2017, 14:04

La baja de Dani Parejo es el principal problema que Marcelino afronta de cara a preparar el partido del sábado ante el Alavés. "Supone perder a un jugador muy importante, antes y durante el juego", ha reconocido el técnico, quien asegura que todavía no tiene claro quién va a sustituir al madrileño en Mendizorroza: "Tenemos dos posibilidades, o Soler o Maksimovic. Voy a darle una vuelta antes de tomar la decisión. A día de hoy no lo tengo claro. Tengo una idea que prevalece sobre la otra, pero no con absoluta seguridad".

Para el encuentro aún no sabe Marcelino si podrá contar con Santi Mina, que pasará una última prueba mañana puesto que sufre unas "ligeras molestias" desde el partido ante el Sevilla. Después de hacer un inciso para felicitar a los canteranos Hugo Guillamón y Ferran Torres por la clasificación para la final del Mundial sub-17, el entrenador ha admitido que Orellana "es uno más". "Fabián tenía su situación y creíamos que lo mejor para todas las partes era que saliera. Una vez que se quedó, él iba a ser partícipe como el resto de la plantilla y las oportunidades le irán surgiendo en función de varias circunstancias. Hay jugadores que están rindiendo muchísimo mejor de lo que esperábamos. Ahora Fabián es un jugador como cualquier otro".

Respecto al partido, Marcelino espera a un Alavés muy cambiado desde la llegada de Gianni de Biasi al banquillo de los vitorianos. "Nuestra mentalidad es salir a ganar independientemente del nombre o la situación del rival. Jugamos contra un equipo que cede la iniciativa, defiende con muchísima gente y utiliza el contraataque para hacer daño al rival. Le tenemos el máximo respeto al Alavés y nos va a exigir muchísimo", ha sentenciado el técnico.