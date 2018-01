Marcelino: «Desde el sorteo pensábamos que estábamos en semifinales» Marcelino da indicaciones a sus jugadores. / JESUS SIGNES «No he sabido convencer a los jugadores de la importancia del partido y la capacidad del rival», lamenta el técnico LOURDES MARTÍ VALENCIA. Jueves, 18 enero 2018, 01:03

Con la sinceridad que le caracteriza, Marcelino García Toral entonó el mea culpa por los primeros 45 minutos del Valencia: «Desde el sorteo pensábamos que estábamos en semifinales a pesar de mis esfuerzos. Los partidos hay que jugarlos, competirlos y ganarlos, estoy triste por la primera parte, no decepcionado. Tienes que jugar 90 minutos al máximo nivel y en el inicio estuvimos muy lejos de nuestro mejor fútbol. La suerte es que ellos dieron una al palo pero nos superaron claramente. Estoy disgustado».

El asturiano cree que se unieron varios factores que provocaron que su equipo no estuviera al cien por cien: «Es la suma de todo, pero insisto en que el responsable soy yo porque no he sabido convencer a los jugadores de la importancia del partido y la capacidad del rival».

«En la mayoría del encuentro hemos jugado contra diez por detrás del balón y debíamos haberlo evitado, nos faltó movilidad y criterio colectivo. Tuvimos un erróneo juego de posición, nos cogían mal colocados y el Alavés generó problemas al contraataque y nosotros no supimos crearlos», añadió el preparador.

Lo único que le consuela al técnico asturiano es la «reacción» del equipo después del descanso: «Fuimos superiores, tuvimos un par de ocasiones muy claras, el equipo lo intentó, puso todo, siguió y logramos una victoria que nos deja la eliminatoria a favor que pero que nos obliga a hacer 90 minutos como nuestros segundos 45 de hoy».

Marcelino cree que con trabajo, el equipo podrá ser más seguro: «Seguiremos insistiendo para que los errores en defensa sean menores y también menos evidentes. Sólo conozco una forma de solucionarlo que es con entrenamientos. Esta plantilla tiene una actitud de mejorar y nos gustaría encajar menos, no nos meten muchos pero siempre uno y por ejemplo en Vitoria va a ser tremendamente importante que no nos marquen».