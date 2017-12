Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Sandro es un buen jugador que conoce la Liga» Marcelino, en el banquillo antes de un partido. / Manuel Molines El técnico esquiva entrar en polémica sobre el césped del Coliseum LOURDES MARTÍ Valencia Lunes, 4 diciembre 2017, 13:09

Marcelino García Toral reconoce que después de una derrota le cuesta dormir "un poco más". Anoche, aseguraba haber caído en los brazos de Morfeo pasadas "las 3:30 horas".

Esta mañana, apenas sin descansar antes del entrenamiento matinal hablaba del terreno de juego del Coliseum: "Los jugadores se quejaron al volver del calentamiento y cuando llegamos al campo y lo fuimos a ver. Quiero dejar claro que no se puede contemplar el césped como una excusa para perder el partido. Tenemos la obligación de adaptarnos a las condiciones de cada partido. La Liga es la responsable de que las instalaciones estén en óptimas condiciones. Quisimos regar el campo, pero no se hizo. Tenemos que felicitar al Getafe que hizo más merecimientos para ganar, quiero que quede clarísimo".

En una entrevista a Radio Marca, el asturiano también ha hecho referencia a la reunión que mantuvo la semana pasada con el máximo accionista del club, Peter Lim, en un cónclave en el que Mateu Alemany también estuvo presente: "Hablamos de la mayoría, por no decir de la totalidad de jugadores de la plantilla". Uno de los protagonistas de esa conversación fue Gonçalo Guedes: "Desde el punto de vista deportivo y humano, encaja perfectamente en lo que es nuestra idea de juego. Tiene calidad y un gran futuro por delante. El cuerpo técnico estaría encantado de contar con él está temporada y la próxima. Pero es el Valencia el que debe decidir si puede hacerlo patrimonialmente".

Marcelino mantiene el discurso de confianza plena en su actual plantilla y asegura que a menos de un mes para que se abra el mercado de invierno la puesta "está cerrada": "Cuando llegue veremos qué es lo más positivo para el equipo. Hay fechas para todo y ahora lo prioritario para mí es la competición, analizar por qué hemos perdido en Getafe. Ya valoraremos qué es lo que debemos hacer".

En este sentido, el asturiano no quiere hablar de ningún jugador que no vista la camiseta del Valencia pero sí que alaba las cualidades de algunos nombres como Sandro Ramírez: "Es un buen futbolista español y conoce la Liga". El canario cuenta con muy pocas opciones en su actual club, el Everton y está en el punto de mira del Valencia. De hecho, el ariete no fue ni convocado con su equipo en la última jornada de la Premier.

También ha valorado muy positivamente a Marcos Llorente mientras se ha mostrado contundente cuando ha sido cuestionado por Álvaro Negredo: "De los jugadores cedidos no hablamos de ninguno".

El técnico sigue con la filosofía del partido a partido y no quiere ni oír hablar de la Liga. Una competición en la que ve al Barcelona "un paso por delante": "Yo también pienso que la plantilla del Real Madrid es inferior a la de la temporada pasada, ha perdido potencial respecto al curso pasado".