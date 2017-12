Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Meterse en Champions sería un éxito absoluto» El técnico asegura que estos primeros meses en el Valencia han superado todas sus expectativas TONI CALERO Valencia Viernes, 15 diciembre 2017, 14:26

"Si llego a escribir una nota de cómo quería que fueran estos tres primeros meses, me hubiera conformado con bastante menos". La frase es de Marcelino García Toral y sirve para reflejar las sensaciones que ha vivido el técnico desde que asumiera el banquillo de Mestalla. "Era muy difícil pensar esto, estar segundos en la tabla, con una plantilla extaordinaria que nos hace disfrutar cada día, un club que nos ayuda en todo y ver espectáculos maravillosos en Mestalla con un equipo y una afición entregada", ha repasado Marcelino.

Al técnico se le ha cuestionado por el objetivo del Valencia a final de temporada y ahí sí es rotundo el asturiano: firma la cuarta plaza que da acceso a la Champions. "Si a final de temporada jugáramos Champions, sería un éxito absoluto. El Valencia se ha movido en unos puestos determinados los dos últimos años y adelantar ocho posiciones es un éxito. Ahora mismo, ¿con qué nos conformamos? Con ganar al Eibar. Otra cosa es desviar la atención, porque sólo peleando todos los partidos lograremos cumplir el objetivo", ha sentenciado el entrenador de los blanquinegros.

Marcelino ha secundado el mensaje de Mateo Alemany sobre el mercado de invierno y está convencido de que sólo ficharán si se presenta una opción muy buena. "Para mí, lo más importante, es seguir disfrutando de estos jugadores que lo están haciendo tan bien", ha defendido el técnico.

Respecto al encuentro ante el Eibar, Marcelino espera "al mejor Eibar de la temporada" en un partido en el que podrá contar con Guedes aunque no al cien por cien. "Desde el punto de vista clínico, no hay riesgo de lesión y él tiene predisposición para jugar. Está preparado pero no para noventa minutos", ha reconocido Marcelino, que espera la respuesta positiva de Santi Mina para que el Valencia note lo menos posible la baja de Simone Zaza.