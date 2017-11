Deportes | Valencia CF Zaza y Rodrigo están listos Simone Zaza, en el entramiento de ayer. / VCF El Valencia confirma que, pese a los problemas de rodilla que sufrieron los dos delanteros, ambos podrán jugar el domingo | El Espanyol de Quique sufre este año por su alarmante falta de puntería ya que lleva anotados sólo 9 tantos, los mismos goles que ha marcado el italiano Jueves, 16 noviembre 2017, 00:33

Vuelve la Liga. Por fin. Cuando las cosas funcionan tan bien, interrumpir la competición es por lo general el peor de los fastidios. Y lógicamente al Valencia se le hace cada vez más largo un parón de estos. Pero ahora, a tres días para que el equipo retome la competición, al menos todo son buenas noticias. Ya puede respirar tranquilo Marcelino que el domingo en Cornellà, el Valencia podrá torpedear al Espanyol con toda su artillería. Tiene a todos disponibles. Y es que, hubo que esperar hasta primera hora de la tarde de ayer para confirmar que el técnico blanquinegro no tiene que calentarse la cabeza más de lo habitual. Tiene a Simone Zaza y a Rodrigo, sus dos goleadores, listos y eso es hoy por hoy la mejor noticia en clave blanquinegra, y un problema que va a tener que manejar un viejo conocido como Quique Sánchez Flores, entrenador del Espanyol.

Zaza y Rodrigo parece que se pusieron de acuerdo tanto para encender las alarmas como para apagarlas. El primero por esa rodilla izquierda que le causa problemas desde la lesión en aquel intrascendente amistoso contra el Eldense, y el segundo por ese choque con el portero ruso casi en el último minuto del partido que jugó la selección española el martes noche. Entre que el primero no jugó ni un solo minuto de los dos partidos con Italia por el malestar con esa rodilla izquierda y que el segundo salió volando ante la entrada del guardameta ruso, reconociendo incluso después sus temores a que la rodilla hubiera sido dañada, en el Valencia se había creado la lógica inquietud. De un plumazo se podía encontrar con la necesidad de improvisar una nueva delantera.

goles lleva el máximo anotador del Espanyol Gerard Moreno. El segundo goleador blanquiazul es Leo Baptistao con 3 dianas mientras que el exvalencianista Piatti lleva uno. El otro gol que suma el equipo fue de Arribas (Deportivo) en propia puerta.

Los médicos del Valencia pudieron ver este miércoles tanto a uno como a otro, y el diagnóstico fue bastante claro. Están bien y todo teóricamente ha quedado en un susto. Tendrán ambos únicamente tres entrenamientos no sólo para confirmar ese positivo pronóstico sino para recuperar la buena sintonía que antes del compromiso de selecciones les llevó a situarse en cifras anotadoras prácticamente desconocidas para ellos. Zaza, por ejemplo, lleva él solo los mismos goles (9) que ha marcado el Espanyol en los once encuentros disputados.

Si en Mestalla este año nadie se puede quejar del aspecto anotador que están luciendo sus delanteros (Rodrigo suma 8 y Santi Mina 4), a Quique Sánchez Flores lo que le está pasando es justo lo contrario: que ni sus delanteros ni nadie del grupo que maneja ve puerta. Es el quinto equipo con menos puntería de Primera y de eso se quiere aprovechar el Valencia este domingo. Ni el regreso de Sergio García ha solucionado las carencias que está padeciendo el cuadro blanquiazul. Ayer, por ejemplo, el delantero hablaba de su particular situación tras volver de su experiencia en Catar, ya que no ha jugado hasta el momento ni un solo encuentro como titular: «No he venido para jugar un ratito», confesaba.

De cualquier forma, ahora Marcelino tiene que saber cómo manejar la situación tan contrapuesta que se da en sus dos delanteros preferidos. Mientras Rodrigo sigue aspirando a convencer a Lopetegui que tiene puntería suficiente para estar en el Mundial, en Zaza se dan condiciones totalmente opuestas a la de su compañero. Le costó justo un año volver a entrar en una convocatoria con su selección y justo cuando lo consigue, en un momento dulce en lo personal, no sólo se lesiona sino que, encima, su equipo recibe el golpe de quedarse fuera del próximo Mundial. «Ha sido muy duro», apuntaba el propio Zaza sobre la eliminación italiana.

Si su moral se ha dañado se comprobará en Cornellà este domingo. Ayer, en Paterna, saltó al campo junto a sus compañeros, después de la oportuna revisión de los galenos. También lo haría Rodrigo, aunque para sudar de manera diferente ya que después de un partido la carga de trabajo es mucho menor. El hispano brasileño acompañó a Soler y a Guedes en su paso por el gimnasio. Únicamente faltó Maksimovic, a quien se le espera en el entrenamiento de hoy. Hasta Paulista y Jaume están mejor de sus resfriados.