Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Al 99 % entrenaré al Valencia CF la próxima temporada» El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, se ríe y aplaude en la sesión de este viernes en Paterna. / I. Marsilla El técnico no tiene prisa en ampliar su contrato: «Soy feliz y disfruto cada día. Lo que tenga que venir, que venga» T. CALERO Valencia Viernes, 6 abril 2018, 14:47

La versión más pragmática de Marcelino. El aquí y ahora. «Tengo ya una edad y no puedo estar con amarguras. Soy feliz aquí, disfruto cada día de entrenar a un gran club y vivir en una gran ciudad. Lo que tenga que venir, vendrá«. Son las palabras del técnico asturiano para expresar su pensamiento acerca de ampliar su contrato con el Valencia CF, que expira en junio de 2019. No tiene prisa en hacerlo, asegura Marcelino, porque está centrado en amarrar la cuarta plaza y afianzar el proyecto iniciado hace unos meses.

«No hemos avanzado en mi renovación porque no hemos hablado. La prioridad es jugar la Champions, que es lo que todo el valencianismo quiere. Estoy en condiciones de asegurar que al 99% seré entrenador del Valencia la próxima temporada. Estamos muy a gusto y queremos seguir con el proyecto«, ha explicado el asturiano. Más allá de las conversaciones formales para renovar, Marcelino considera que lo importante es »la confianza« que los responsables del club le transmiten día a día: »Yo identifico el apoyo que tengo y a eso añado que tengo contrato la próxima temporada. Pensamos que lo prioritario es la competición y no distraernos en nada que nos aleje de todo lo bonito que estamos viviendo. Lo importante para mí es disfrutar y lo estoy haciendo mucho«.

Sobre el encuentro ante el Espanyol, espera Marcelino un duelo muy complicado ante el equipo de Quique Sánchez Flores, «uno de los mejores entrenadores de la Liga», según el técnico del Valencia. No reservará nada pensando en el Camp Nou y espera «un empate» en el derbi entre el Atlético y el Real Madrid por tratarse de dos rivales cercanos. Pide Marcelino que siga existiendo «comunión» entre el equipo y la grada para un partido en el que no estará Lato: «Tiene un problema en el recto anterior y aunque no es grave, no vamos a correr ningún riesgo».