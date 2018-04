Marcelino quiere a Guedes en la Champions Gonçalo Guedes hace malabarismos con el balón en un entrenamiento del Valencia. / IRENE MARSILLA El entrenador asegura que hay una comunicación fluida con Peter Lim pese a que no se reunió con el dueño: «Vamos todos en la misma dirección» | «Por su juventud y talento, sería un gran jugador para el Valencia», admite el técnico sobre la opción de fichar al luso TONI CALERO Sábado, 21 abril 2018, 00:44

El fichaje de Gonçalo Guedes está en el aire. La situación no ha variado demasiado en lo que respecta al Valencia: el portugués es un anhelo, pero la llave de la operación la tiene el Paris Saint Germain. Si la posibilidad de quedarse a Guedes en propiedad toma cuerpo es por la necesidad del club francés de aliviar su Fair Play Financiero, al límite tras los fichajes de Neymar y M'Bappé entre otros. El PSG trata con la UEFA ese asunto y en 'Le Parisien', ayer, apuntaban que una de las medidas del equipo parisino será traspasar a Guedes al Valencia antes del 30 de junio. El precio, unos 40 millones de euros. La cantidad sigue siendo elevada para el encaje de bolillos que Mateo Alemany y compañía están obligados a hacer este verano, aunque tratándose de Guedes (21 años y muchas opciones de ir al Mundial) ese coste se puede considerar una inversión.

Soltar ese dinero -con la necesidad de recaudar 45 millones por venta de futbolistas-, supondría que la gran apuesta deportiva del verano sería Guedes. Para Marcelino, el hombre que a fin de cuentas sabe de primera mano si vale la pena el desembolso, fichar al luso sería un acierto. «En este Valencia ha habido jugadores que han demostrado ser muy importantes, con altibajos de rendimiento, como es lógico. Creo que Guedes sería un muy buen jugador para el Valencia, por su juventud, talento y cómo trabaja. Por el conocimiento del juego y de la Liga», analizaba el entrenador, quien dijo no controlar «el resto de situaciones».

Esa parte que se le escapa a Marcelino la debe manejar, en primer lugar, Peter Lim. El dueño del club ya conoce la idea del entrenador respecto al extremo portugués y ahora le toca a él mover ficha. Lim, que ayer dejó Valencia tras varios días en la ciudad, no se vio las caras con Marcelino. Sí lo hizo con Mateo Alemany y Pablo Longoria, «dos interlocutores muy válidos y con la misma idea», según explica el entrenador. «Voy apuradillo de tiempo y sólo he tenido tres días de partido entre el Getafe y el Celta. Estoy atento a lo prioritario, a la competición, y ocupado en certificar matemáticamente la Champions», recordó Marcelino.

El Valencia pierde a Zaza pero recupera a Gabriel

La normalidad. A ella volvió a apelas el entrenador para explicar por qué no se había reunido con Lim cuando en breve se debe tratar la renovación de contrato del inquilino del banquillo. «No estoy preocupado ni atento a eso», dijo sonriendo. «Esto es fácil. Cuando dos personas tienen buena relación y confianza, todo es sencillo. Sucede como en casa: si estoy bien con mi mujer, convivo con ella. Si no, me separo. Aquí hay felicidad, no hay problemas y por eso no estoy pendiente. No puedo ponerme nervioso por las cosas que suceden cada día», terminó. El técnico dio sus últimas respuestas acerca de la visita de Lim asegurando que entre sus planes está reunirse con él más adelante: «Habrá tiempo. Hay una comunicación fluida y no tiramos uno para el norte y otro para el sur. Vamos todos en la misma dirección».

A reponerse de dos derrotas

La visita a Balaídos, donde ni Real Madrid ni Barcelona pudieron pasar del empate, llega para un Valencia que ha perdido su imponente paso liguero tras caer en el Camp Nou y contra el Getafe en Mestalla. No obstante, goza de margen maniobra suficiente el conjunto blanquinegro puesto que cuenta con 10 puntos de ventaja sobre el Betis y faltan 15 por disputarse. Como muestra, la contundente respuesta de Marcelino: «Si fuera tan pobre de mente, no merecería ser entrenador del Valencia, no tendría que estar aquí. Es muy sencillo. Si me pongo nervioso en esta situación, no merezco ser entrenador del Valencia. Debería estar entrenando en Segunda B, con todos los respetos para la categoría, o en mi casa».

Paulista y Kondogbia Pirlo anunció ayer el amistoso que los blanquinegros jugarán en Arabia el miércoles

Dos bajas, sensibles, eran seguras: las de José Luis Gayà y Dani Parejo, ambos sancionados. Lato volverá al once en el lateral izquierdo mientras que el técnico dijo barruntar entre dos opciones, Carlos Soler y Maksimovic, para sustituir al capitán en el centro del campo. Recupera el Valencia a un Kondogbia cuyo físico y claridad en el primer pase echó mucho en falta el miércoles ante el Getafe. Y también a Gabriel Paulista, básico en el último tramo de la temporada para Marcelino y que apunta a la titularidad. La sorpresa negativa la dejó ayer Zaza. El italiano no pudo entrenarse junto a sus compañeros por una molestias musculares en la parte posterior de su pierna izquierda. El avión que desplazó a los valencianistas a Vigo partió sin el delantero (su lugar en el once lo ocupará Santi Mina, que vuelve a casa) pero sí viajó Nacho Vidal, quien acumulaba diez ausencias consecutivas en la lista.

Para el Celta hubo jarro de agua fría después del partido contra el Barça. Su estrella, Iago Aspas, caía lesionado y se pierde, por lo menos, tres jornadas de Liga. «Me hubiera gustado que jugaran los dos, tanto Aspas como Parejo», reconocía Marcelino. Ausente el jugador de Moaña, el Celta va a apurar sus opciones de entrar en Europa porque está a cuatro puntos del Sevilla, que es séptimo. Unzué tampoco podrá contar con el centrocampista serbio Radoja, por lesión, y el lateral izquierdo Jonny, que cumplirá ciclo de tarjetas.

Por otro lado, Andrea Pirlo fue el encargado de confirmar ayer que el Valencia jugará el miércoles en Arabia Saudí. El amistoso ante el Al-Nassr reportará unos 400.000 euros.