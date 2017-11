Valencia CF Marcelino: «Queremos ser el primer equipo que gane al Barcelona esta temporada» Damián Torres El entrenador del Valencia CF afirma que Zaza estará disponible LOURDES MARTÍ Valencia Viernes, 24 noviembre 2017, 14:00

Antes de hablar del partido contra el Barcelona, Marcelino García Toral ha querido lanzar un mensaje de apoyo al entrenador del Sevilla y a los seres queridos del que fuera presidente del Valencia, Jaume Ortí: “En nombre de la plantilla, cuerpo técnico y club enviar nuestro cariño y apoyo a Berizzo en este momento de dificultad y estamos convencidos de que con la fuerza que ha tenido superará su momento de dificultad. También a la familia a Orti por su apoyo por una situación difícil y desde aquí todo nuestro cariño”.

El entrenador del Valencia verá el partido desde la grada, una situación que le molesta aunque asume como parte de las normas de la competición: ““Prefería estar, es indudable que me gustaría haber estado en este extraordinario partido pero las circunstancias vienen así, el destino quiere que las situaciones vengan de una determinada manera, así que hay que hay que afrontar el partido de una manera diferente”. Aunque no esté en el banquillo, el técnico asturiano afronta el choque con la convicción de lograr que los tres puntos se queden en Mestalla: “Queremos ser el primer equipo que gane el Barcelona esta temporada. Esperamos un conjunto que es un poco diferente al de anteriores temporadas porque el perfil de sus futbolistas es diferente pero es muy grande, equilibrado, solvente y con grandísimos futbolistas y un juego combinativo que nos exigirá mucho”.

Respecto a la ausencia de Piqué ha recordado que es el tercer encuentro en la actual campaña donde el central catalán no puede jugar y que Valverde “siempre encuentra una solución para intentar resolver la ausencia de un gran futbolista como es él”. Ha reconocido Marcelino que él tampoco tiene la solución para frenar a Messi: “No tengo la clave para pararlo, no soy más listo que nadie y tampoco juego. Es fácil verter opiniones para ver cómo se le contrarresta, intentaremos que sus participaciones sean lo menos posible y dejarle el mínimo espacio posible. Nadie le ha anulado, el otro día pensé que no jugaba porque tenía algún problema físico”. El que está también dispuesto a reconciliarse con el gol después de dos partidos sin hacerlo es Zaza: “Salvo que en el entrenamiento de mañana suceda algo imprevisto estará disponible”. ”

El entrenador ha afirmado que la semana “ha sido normal” para el equipo: “Trabajamos como siempre, después del Espanyol y sin conocer la derrota en doce partidos es más fácil preparar los choques así, la ilusión es máxima y la convicción también. Le respetamos, el Barça siempre tiene la obligación de ganar pero nosotros vamos a intentar sumar tres puntos”.

Además de lograr seguir con la racha positiva, si el Valencia logra vencer al Barcelona, el asturiano habrá logrado quitarse “una espina grande” ya que después de doce partidos enfrentándose a los culés nunca ha logrado ganarles: “A ver si de una vez sucede. En mi trayectoria siempre he coincidido con el mejor Barça de la historia y uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Estoy expectante por esa posibilidad”.

Para lograrlo, el técnico cuenta con el respaldo de Mestalla: “Vamos a vivir un choque diferente. Será un espectáculo desde el punto de vista futbolístico y de grada. La afición nos presta mucho cariño desde que llegué. Al esfuerzo de los futbolistas espero que la grada contribuya para poder ganar al Barça, es imprescindible su apoyo”.