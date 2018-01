Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Queremos estar en la final y vamos a Barcelona con la máxima ilusión» Marcelino García Toral. / LP El técnico no descarta un fichaje ni la salida de Nacho Vidal y Maksimovic TONI CALERO Valencia Miércoles, 31 enero 2018, 14:19

La eliminatoria contra el Barcelona se ha complicado antes del viaje del Valencia al Camp Nou. Las bajas de futbolistas clave como Murillo, Garay, Guedes y Kondogbia obligan a Marcelino a afrontar la ida de las semifinales de Copa sin algunas de sus mejores armas. "Cuando salió el sorteo no tuvimos suerte y nos tocó el peor equipo posible, el más fuerte de Europa. Se da la circunstancia de que no podemos acudir como realmente queríamos. Vamos a tener bajas muy importantes, pero nuestra ilusión es máxima con el ánimo de llegar a la final. Repito que no vamos a dar esto por perdido y vamos a Barcelona con el convencimiento de traer un buen resultado para el partido de vuelta", ha explicado Marcelino.

El entrenador del Valencia se ha resignado por esas ausencias importantes y admite que en los últimos partidos, "la castigada zona defensiva" ha obligado al cuerpo técnico a "rotar futbolistas y colocar jugadores en varias posiciones". Respecto a Carlos Soler, reconoce el asturiano que "sería conveniente que entrara progresivamente" pero precisamente el carrusel de bajas le pueden obligar a jugar más de lo que sería aconsejable: "Está curado absolutamente y su puesta a punto llegará conforme vayan pasando los partidos".

Marcelino también ha dado su opinión sobre el mercado de fichajes, que hoy encara su último día. "Ambos futbolistas –Nacho Vidal y Maksimovic- saben de su situación y no sé deciros al cien por cien lo que sucederá. Si no llega nadie, Maksimovic no va a salir y si llegara, lo analizaríamos. Es bastante complicado que entre un jugador y si entra alguien con polivalencia para el centro del campo, lo valoraríamos", ha analizado el técnico. En ese punto ha concretado que no vendrá nadie con una posición fija en el centro del campo porque prefiere un futbolista que pueda actuar en varias demarcaciones.