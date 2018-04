Marcelino se queda Marcelino y los futbolistas sonríen durante el entrenamiento de ayer en Paterna. / irene MARSILLA «Tengo ya una edad, así que quiero disfrutar de la vida y aquí lo hago, en un gran club y en una gran ciudad», sostiene el asturiano «Al 99% entrenaré al Valencia la próxima temporada», asegura el técnico, que no tiene prisa por renovar su contrato TONI CALERO Viernes, 6 abril 2018, 23:42

valencia. Marcelino activó hace tiempo el modo 'carpe diem'. «No quiero amarguras, sólo disfrutar del momento». Y lo está haciendo en Valencia y con el Valencia, «en un gran club, en una gran ciudad», así que parece sincero cuando repite hasta la saciedad no estar preocupado por sentarse con los jefes para tratar su futuro. Aún le queda un año más de contrato y piensa cumplirlo. A partir de ahí, «lo que tenga que venir que venga». «Al 99% entrenaré al Valencia la próxima temporada. Estamos muy a gusto y queremos seguir con el proyecto», proclama un Marcelino que despertó ayer con la noticia, procedente de Italia, del interés del Nápoles en su figura si Maurizio Sarri deja el club napolitano. Nada. Marcelino se queda.

Con muchos años de trayectoria, el asturiano se autoimpone pensar sólo en el presente. Esto es, amarrar la Champions cuanto antes y ver si le puede meter mano a Real Madrid y Atlético. Si no tiene prisa por prorrogar su vinculación al Valencia es porque percibe la confianza de Mateo Alemany y compañía día tras día. «Hay cosas que no hacen falta decirlas porque se ven y se exponen. Identifico el apoyo que tengo y a eso añado que tengo contrato la próxima temporada. Ellos -los 'jefes'- saben también cómo me encuentro dentro del club y siempre pensamos que lo prioritario es la competición, sin distraernos en nada que aleje todo lo bonito que estamos viviendo», mantiene el técnico.

No se pierde Marcelino en cuestiones que pueden llegar en un futuro. Los pitos, por ejemplo, que en su momento recibió de Mestalla Quique Sánchez Flores. «Lo destituyeron estando muy arriba en la clasificación. Los entrenadores dependemos de decisiones de otras personas, no puedo pensar en ello. No puedo amargarme, la vida es otra cosa. Tengo una edad ya, tengo que disfrutar de la vida y no tengo que pensar en eso porque no me lleva a ningún sitio. Soy optimista, y si tengo dos años de contrato en el Valencia, voy a estar dos años como mínimo», garantiza Marcelino, quien recuerda que últimamente en el club de Mestalla, «salvo la de Unai -Emery- las trayectorias de los entrenadores han sido cortas. Tener un contrato firmado no te garantiza la continuidad».

Tiene a tiro su récord

Parafraseando a Luis Aragonés, Marcelino dejó una reflexión como previa al encuentro ante el Espanyol, donde el Valencia puede encadenar su novena jornada consecutiva sin perder: «Tenemos que intentar volver a ganar, siempre pensar en ganar. No cansarnos de ganar. Querer ganar y volver a ganar. Esa es la mentalidad que tenemos que tener».

Sobre esa ambición se asienta la idea de Marcelino de no reservar a ningún futbolista pensando en el duelo de la próxima semana en el Camp Nou. Antes, mañana mismo, el asturiano alcanzará los 65 puntos si consigue la victoria, estableciendo su récord en una Liga. «¿Podemos decir que es mi mejor año? Es difícil. No lo sé. Con toda la humildad digo que en toda mi experiencia, a final de cada temporada he quedado orgulloso de lo realizado. En Valencia he tenido la suerte de disponer de una grandísima plantilla que nos ha colocado en esta situación producto de su enorme trabajo y el continuo compromiso», destaca Marcelino, que espera ofrecer mañana «un bonito espectáculo» a la afición, la misma que ayer le pidió a gritos que se quedara para seguir liderando el proyecto.