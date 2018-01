Fútbol | Valencia CF Marcelino, en el punto de mira de los árbitros Los futbolistas del Valencia, durante el entrenamiento de ayer en la ciudad deportiva de Paterna. / D. TORRES El entrenador no duda de que los vigilan de cerca tras la sanción de dos partidos a su hijo, que está en el cuerpo técnico TONI CALERO Sábado, 20 enero 2018, 02:05

Valencia Marcelino no dio rodeo alguno cuando ayer, en la previa del encuentro ante Las Palmas, se le preguntó si en el banquillo del Valencia se sienten vigilados por los árbitros. «Sin ninguna duda», zanjó el asturiano. Durante el duelo copero contra el Alavés, González González se dirigió en varias ocasiones al cuerpo técnico local antes de expulsar a Sergio García, hijo del entrenador del Valencia. El Comité de Competición le impuso dos partidos de sanción por ser reincidente. Cabe recordar que en Cornellà, Hernández Hernández echó a Marcelino y a su hijo en la misma jugada. «Me sorprende que después de 130 partidos yo sea el único expulsado, cuando se ven actitudes más propias de expulsión que la mía, en la que no hubo ni menosprecio, ni insulto», dijo entonces Marcelino. Ayer, a las puertas del partido en Canarias, reconocía el técnico que se siente marcado de cerca por los árbitros.

Con ese punto de tensión extra afronta hoy Marcelino el regreso a la Liga de su equipo. Y lo hace, según él, con la lección bien aprendida. «Ellos van a morder. Ha quedado demostrado que la confianza no es un buen compañero de viaje del Valencia», afirmó, haciendo referencia a la relajación de los blanquinegros en la primera parte de los cuartos de final de Copa. Se hizo responsable Marcelino de que sus futbolistas no dieran la talla en los instantes iniciales ante el Alavés aunque recordó que sí le gustó «la reacción» que se tradujo en remontada. El técnico ha hablado durante estos dos días con sus futbolistas para que no vuelva a ocurrir lo mismo en casa del colista.

«Seguro que durante el partido nos encontramos con dificultades y si no salimos al máximo nivel del minuto uno al noventa, no lograremos nuestro objetivo de ganar», desarrolló el asturiano. Se mide el Valencia por tercera vez a Las Palmas en un período muy corto de tiempo y lo hará sin varias piezas clave. Los lesionados Murillo y Carlos Soler; Parejo y Gayà, ambos sancionados. «Dani es un jugador muy importante, pero el equipo tiene automatismos suficientes para suplir la baja de un gran futbolista como él», comentó sobre la baja del capitán. Francis Coquelin, que dio un notable rendimiento en su debut, formará pareja en el centro del campo con Kondogbia y es muy probable que Maksimovic salga de titular por la banda derecha. Lato suplirá a Gayà en el lateral y la única duda es el nombre del acompañante de Rodrigo. Zaza tiene más opciones pero el italiano jugó los noventa minutos ante el Alavés y Santi Mina fue el revulsivo como suplente.

Antes de afrontar la vuelta de Copa en Mendizorroza para meterse entre los cuatro mejores del torneo, el Valencia inicia hoy una segunda vuelta en la que Marcelino no ve descabellado repetir los 40 puntos de la primera. «Es muy difícil que podamos repetir los números del Valencia en esta primera vuelta pero vamos a intentarlo. Nuestra mentalidad es que no es imposible», desafió el técnico. «La competición son nueve meses y al cuarto no podemos pensar que lo tenemos todo hecho. No podemos conformarnos con el rendimiento que hemos aportado hasta ahora», concluyó Marcelino.

Para el rival, empezando por hoy, todos los partidos que quedan son finales. Las Palmas es último de la Liga con tan sólo 11 puntos. Paco Jémez no ha conseguido dar con la tecla y hasta ahora tiene tantos líos a resolver dentro del campo como fuera. Para recibir al Valencia dejó fuera por decisión técnica a Borja Herrera, Momo, Hernán Santana y Aquilani.