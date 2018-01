Marcelino: «Nuestro público nos va a llevar, los jugadores se sienten respaldados» Marcelino, ayer en la sala de prensa. / EFE/Kai Försterling El entrenador no quiere dar por perdida la eliminatoria contra el Barcelona L. MARTÍ Sábado, 27 enero 2018, 01:02

No está dispuesto Marcelino García Toral a dar la eliminatoria de Copa por perdida: «Nos tocó el rival más difícil pero estamos a dos partidos de una final y lo vamos a intentar. No nos va quitar la ilusión». El técnico cree que el hecho de que la vuelta sea en Mestalla es positivo: «Es indudable que una vez que nos tocó el más fuerte el hecho de jugar el segundo partido en Mestalla nos gusta más, pensamos sacar un buen resultado allí y nuestro público nos va a llevar. Dentro de la poca suerte de tocarnos el más complicado el tener el segundo partido en casa lo consideramos un punto muy importante».

Sobre el encuentro de esta tarde contra el Real Madrid, el preparador asturiano indicaba: «Mestalla tiene importancia siempre, independientemente de quién juegue. Este partido es un poquito especial igual que cuando viene el Barça está teniendo un papel fundamental porque los futbolistas se ven respaldados».

«Antes del sorteo sabíamos que si jugábamos semis teníamos que hacer frente a ello conociendo los rivales en Liga. No modifica nuestros planes», afirmaba el técnico. Con el mercado de invierno a punto de concluir, Marcelino no descarta ningún fichaje aunque considera que es más fácil que salgan futbolistas: «En un porcentaje muy alto la plantilla está cerrada pero pudiera ser que surgiera alguna oportunidad, creo que puede ser que nos quedemos así. Es más posible que se vaya algún jugador». Aunque Maksimovic tenga un papel más importante en el equipo, el técnico no descarta su marcha: «Antes del día 31 decidiremos. Debemos escucharnos todos».