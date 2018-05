Fútbol | Valencia CF Marcelino: «La plantilla del próximo año será más fuerte que la actual» Victor Ruiz disputa un balón con Geofrey Kondogbia. / AFP El técnico considera que Kondogbia «es un pilar imprescindible» para el Valencia del futuro TONI CALERO Valencia Viernes, 4 mayo 2018, 14:13

Un partido especial para el Valencia CF y también para Marcelino García Toral. Regresa el técnico a Vila-real y pasa página por su polémica salida para quedarse con todo lo bueno que le sucedió. «Las personas que me conocen saben que no soy rencoroso y miro muy poco atrás al pasado. Allí viví una etapa extraordinaria y me trataron muy bien. Surgió un desencuentro, los dirigentes toman decisiones y prescindieron de mí. No pude jugar la previa de la Champions y si todo va bien la jugaré muy pronto con el Valencia», ha destacado el entrenador asturiano, quien desea que el Betis «empate o pierda» en Bilbao para certificar el pase a la Liga de Campeones: «Independientemente de lo que suceda en ese partido, nosotros afrontamos el nuestro con toda la ilusión porque dependemos de nosotros para sellar el objetivo».

El técnico ha dado algunas pinceladas de lo que puede o debe ser el Valencia de la próxima temporada justo después de esa reunión con el dueño del club, Peter Lim. «Mi sensación desde que llegué es que nos escucha y nos deja trabajar, opinar y decidir. Siempre nos ha apoyado y todos tenemos la seguridad de que la plantilla del próximo año será más fuerte que la actual», ha expresado Marcelino, quien asegura que en ese encuentro con Lim no se habló de la renovación de su contrato.

«La reunión, como siempre que me ha tocado estar con él, fue cordial y amable y analizamos la trayectoria del equipo. Hablamos de fútbol, de jugadores, de la vida. Me insistió bastante en que certifiquemos la Champions y luego será el momento de planificar el futuro al detalle», ha dicho el asturiano, quien no entiende el Valencia de los próximos años sin Geoffrey Kondogbia: «Es obvio que nadie duda de que Kondogbia es un pilar imprescindible para tener un equipo con mayor potencial la próxima temporada».

Marcelino ha asegurado entender las razones del Valencia para disputar el amistoso en Arabia el 9 de mayo y ha reconocido que Javi Jiménez jugará este fin de semana con el Mestalla. «Después de una grave lesión, tiene buenas sensaciones y todos creemos que lo mejor es que tenga minutos a nivel competitivo», ha zanjado el entrenador de los blanquinegros.