Marcelino pide igualdad de criterio a los árbitros
T. CALERO Domingo, 4 febrero 2018, 01:36

valencia. Las actuaciones arbitrales de los últimos encuentros centró la comparecencia de Marcelino, previa al duelo contra el Atlético de Madrid. Hasta ahora el entrenador del Valencia fue muy aséptico en sus respuestas, pero esta vez sí admitió que el doble rasero de los colegiados es «difícil de entender». Habló así Marcelino para referirse a las jugadas polémicas del duelo del Camp Nou, puesto que una de ellas, la entrada de Sergi Roberto en la primera mitad, ha dejado a Andreas Pereira fuera de circulación durante un tiempo. A Marcelino se le preguntó qué hubiera ocurrido si esa misma entrada, y la posterior lesión, la hubiese sufrido Leo Messi.

«Lo perdemos -a Pereira- para este partido y varios más. Como mínimo tres semanas que pueden ser cinco o seis. Me parece que la entrada fue no muy dura, durísima. Creo en la imparcialidad de los árbitros, creo que pueden cometer errores, pero es difícil de entender la diferencia de criterio entre uno y otro equipo», reflexionó el asturiano. A la siguiente cuestión sobre la labor arbitral, Marcelino exhibió un discurso más conciliador y mostró un deseo para esta tarde en el Wanda. «Espero que el árbitro sea imparcial, que pase desapercibido. Seguro que él -Iglesias Villanueva- quiere lo mismo», sentenció el técnico valencianista, quién añadía: «Los árbitros están para pitar. Nosotros debemos estar pendientes de nosotros mismos. Vemos situaciones que a la hora de interpretar acciones similares entendemos que deben ser igual para los dos equipos, no tenemos nada más que decir. Debemos mantenernos al margen del árbitro».

Desde Barcelona, Ernesto Valverde también se pronunció sobre la entrada de Sergi Roberto a Pereira. «Fue una jugada fortuita, midió mal la llegada al balón», explicó el exentrenador del Valencia, quien quiso defender a su futbolista: «Sergi Roberto no es sospechoso, no tiene juego subterráneo. Es falso lo que se pueda estar diciendo. No está acertado en la defensa, quiere despejar y no llega. Los dos van fuertes y se da esta circunstancia».

Feliz con Coquelin y Vietto

Respecto al mercado de invierno, Marcelino aseguró sentirse «muy satisfecho» de cómo se ha desarrollado el mismo. «Trajimos un cuarto delantero -Vietto- y lo hicimos rápido. Con Coquelin sucedió lo mismo, necesitábamos un jugador de jerarquía y estamos muy satisfechos de ambas incorporaciones», concluyó el técnico.