Marcelino: «Es oportunista culpar a dos jugadores de la derrota, el responsable soy yo» Marcelino, con gesto contrariado, durante el partido de ayer. / jesús signes El técnico defiende a Vietto y Pereira y afirma desconocer si hay alguna oferta por Rodrigo: «No he hablado con él» LOURDES MARTÍ VALENCIA. Jueves, 19 abril 2018, 00:11

Si en la previa del partido ante el Getafe, Marcelino García Toral habló de futuro, ayer, después de la derrota en Mestalla no quería saber nada de lo que puede ocurrir más allá del sábado en Vigo: «Estamos aquí para comentar el partido y yo estoy bastante jodido por haber perdido, no estoy para estar pensando en el año que viene. Cada situación tiene sus momentos y mi mente no pasa por ahí sino por intentar levantar a los jugadores, animarlos, darles las gracias por la temporada y pensar en el Celta».

Visiblemente mosqueado, sí que afirmó que no habló con Lim antes del encuentro ni que después bajó al túnel de vestuarios: «Queríamos ganar y brindarle un buen espectáculo ya que estaba aquí, nos hubiese gustado que el desarrollo y el desenlace fuera diferente». Porque el Valencia fue según el propio entrenador el «justo» merecedor del resultado y sólo señaló a una persona por ello: «El técnico siempre es el responsable de las derrotas, es posible y lo asumo sin ningún problema». Defendió tanto a sus futbolistas que incluso se enrocó cuando se le cuestionó por la titularidad de jugadores como Vietto y Pereira, quienes fueron silbados por la grada: «Estoy aquí para elegir y escojo a los más oportunos. Jugamos tres partidos esta semana. Estoy súper agradecido a todos. Me parece oportunista culpar a dos jugadores por la derrota, el máximo responsable soy yo, es respetable pero repito que es oportunista hacerlo con futbolistas que además no son habituales. Y mientras siga siendo entrenador, seguiré tomando las decisiones que sean oportunas para el grupo. Si me equivoco mala suerte, intentaré mejorar la próxima vez».

En la misma línea se mostró cuando se hizo referencia a la diferencia cualitativa que existe entre el equipo titular y el suplente: «Mi sensación es que estoy muy agradecido a esta plantilla, a todos los jugadores que fueron capaces de dar la vuelta a una situación muy difícil para estar cuartos ahora. No noto la diferencia entre ellos y me sabe mal esta derrota porque sé cómo trabajan en el día a día». Para intentar justificar su argumento, Marcelino explicó que la entrada de Rodrigo, Carlos Soler y Ferran por Vietto, Rodrigo y Maksimovic fue meramente táctico: «He hecho los tres cambios porque he considerado potenciar el ataque y un centro del campo más creativo, si el árbitro me hubiera dado más los hubiera realizado». Uno de ellos hubiera podido ser Lato, quien calentó en el descanso según explicó el entrenador porque Gayà sintió molestias en la parte posterior del muslo interno aunque finalmente le permitieron acabar el partido.

El entrenador asturiano aseguró que no había hablado con dos futbolistas que cobran protagonismo. Parejo fue expulsado por un codazo: «Nunca suelo hacerlo en caliente». Y Rodrigo es noticia por una posible oferta del Atlético que el técnico afirma desconocer completamente: «No, no he hablado con él».