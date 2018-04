Marcelino: «No hay jugadores intransferibles» Marcelino y su segundo, Rubén Uría, ayer en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna. / irene marsilla Rodrigo adquiere protagonismo ante una posible oferta millonaria del Atlético por el delantero, cuestión que la entidad blanquinegra no contempla LOURDES MARTÍ Miércoles, 18 abril 2018, 00:24

Valencia. En la víspera de un partido que puede poner al Valencia de nuevo en la Champions, Marcelino García Toral aprovechó para plantear abiertamente cuáles son los planteamientos de futuro a corto plazo que hoy por hoy se manejan en el club de Mestalla. Tres días después de que en la sala de prensa del Camp Nou dijera abiertamente que tal y como está estructurado deportivamente el actual Valencia se encuentra a un nivel inferior de los equipos grandes de la liga española y, por consiguiente, de lo que se puede encontrar en la Liga de Campeones la temporada venidera, el técnico no sólo refuerza su mensaje sino que empieza a dibujar cuál va a ser el escenario en el que se puede encontrar el valencianismo en este inmediato mercado de verano.

Que el Valencia tiene que vender activos para cuadrar sus balances (45 millones) no es algo que deba pillar a nadie por sorpresa. Otra cosa es que dentro de la casa exista el convencimiento de que la situación se puede extender más de lo que inicialmente se puede llegar a pensar. Su reflexión encierra un aviso de cierto calado y que invita a pensar que se pueden producir más sorpresas de las esperadas: «El Valencia a día de hoy no está entre los clubes top de Europa y si algún club viene, si la oferta está de acuerdo al mercado, y el jugador cree oportuno dar ese paso hacia arriba en su carrera, todas las partes tienen que ponerse de acuerdo, esto es fútbol. Los entrenadores tenemos que estar siempre pendientes de esta situación y el club tiene que tener recursos suficientes para no tener una devaluación deportiva».

Con la temporada que ha hecho el Valencia y en especial algunos de sus integrantes, es más que probable que no sean pocos los equipos que hasta el último día de mercado contemplen la posibilidad de llevarse a alguno de ellos. Ante eso, Marcelino parece adoptar un papel de cierta resignación. «Para mí hay jugadores muy importantes, pero no está en mi cometido o posibilidad poder declararlos intransferibles. Hay jugadores muy importantes pero el mercado es el mercado».

Marcelino afirma que para la próxima temporada quiere una plantilla corta pero de mayor calidad que la actual

Precisamente, ayer la cadena COPE apuntaba que el Valencia había recibido una fuerte propuesta por Rodrigo, cifrada en 40 millones, mientras que Onda Cero señalaba como protagonista al Atlético de Madrid y elevaba la cifra hasta los 60 incluyendo además la variante de que en caso de venta del internacional, desde el club de Mestalla se había elegido como sustituto a Iago Aspas. En cambio, fuentes de la entidad negaron que el Valencia ya tuviera oferta alguna encima de la mesa por el delantero, una cuestión que tal y como está el mercado casi se da por hecho. Rodrigo, dicho sea de paso, tiene una cláusula de rescisión de 120 millones y contrato hasta 2020.

Justo en medio de esta situación, la llegada de Lim y la opción de que se reúna con el entrenador viene a ofrecer la opción de aclarar todavía un poco más los conceptos. «Si viene y nos reunimos, hablaremos. Siempre ha sido respetuoso conmigo y le daré mi opinión como siempre he hecho, con honestidad y sinceridad». Hasta ahora, a Marcelino y a Mateo Alemany por parte del máximo accionista se les ha tenido en cuenta.

Lo que sí parece que va a variar quizás no en gran medida es el planteamiento que siempre ha tenido Marcelino a la hora de planificar su plantilla. Este año, con Liga y Copa como únicos frentes abiertos, el asturiano apostó descaradamente por una plantilla corta que, además, con el paso del tiempo todavía se ha visto más reducida en función de su rendimiento. Las cosas pueden cambiar con la Champions como próximo reto, aunque seguramente menos de lo que parece.

Aunque la peor racha del asturiano desde que llegara al conjunto de Mestalla se dio cuando el equipo alternó Copa y Liga, el técnico insiste en que el aumento debe ser cualitativo, no cuantitativo: «No me gustan las plantillas largas, deberíamos evitar tener 25 jugadores. Desde mi punto de vista todos lo que sea pasar de 22 futbolistas es que estamos inseguros. Hay unos que juegan mucho, tres o cuatro intermedios y a partir de los 20, los otros juegan muy poco. No es una estadística mía, podemos verlo en otros equipos de nuestra competición que están jugando por ejemplo en Champions. Son datos precisos».

Nadie le tiene que recordar a la afición de Mestalla cuánto cuesta jugar la Champions. La última vez que se escuchó dicho himno fue el 9 de diciembre de 2015 después de una dolorosa derrota ante el Olympique de Lyon en el debut de Gary Neville. El Valencia no pasó de la fase de grupos y cayó a la Europa League. Marcelino es consciente de ello: «Cuando estemos, si llegar es difícil, mantenerse es mucho más complicado aún. El otro día respondía a una pregunta muy clara, no fuimos capaces de ganar a ninguno de los tres. Estuvimos cerca, en algunos lo merecimos pero por mínimos detalles no lo logramos. Queremos crecer, tenemos que hacerlo. Estos rivales están un peldaño por encima y para eso debemos ser más competitivos y aumentar la credibilidad en nosotros mismos».