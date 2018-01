Marcelino: «Tenemos que ser inteligentes para no perder la concentración, es una lección» Marcelino, dando instrucciones a sus futbolistas en el partido de ayer. / EFE/Ángel Medina G. El asturiano se muestra muy crítico con Gabriel Paulista por su expulsión: «Nos ha pasado en dos partidos y hemos perdido los dos, es un error» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 21 enero 2018, 00:12

Marcelino García Toral entró muy serio en la sala de prensa del estadio de Gran Canaria, pero el causante de su malestar no era la actuación de Munuera Montero sino el error de Gabriel Paulista por su expulsión. Es más, durante las múltiples ocasiones en las que se refirió a esa jugada dejó muy claro que no estaba cabreado con la decisión del colegiado sino por las protestas del jugador, que le puso en bandeja al árbitro cambiar el amarillo por el rojo en el color de la tarjeta. «Tenemos que ser inteligentes para mantener la concentración los noventa minutos. En el fútbol hoy en día resulta definitivo jugar con uno menos. Lo hemos hecho durante muchos minutos en dos partidos y hemos perdido los dos. Es una lección para no incurrir en este error en lo que queda de temporada», sentenció el entrenador.

El asturiano, después de dejar patente su malestar con el central al desvelar que no había hablado con él tras el partido «porque es mejor dejar discurrir el tiempo» volvió a mandar un aviso a sus jugadores, dejando de lado la actuación arbitral e incidiendo en que la responsabilidad de quedarse con uno menos fue de la protesta airada de su jugador tras señalar el penalti: «Del árbitro no voy a hacer ningún comentario. Unas veces acierta y otras se equivoca. Tenemos que aceptar las decisiones que tomen. Repito, que no quiero hablar del árbitro. Podríamos haber evitado esa acción, que nos sacó del partido absolutamente y tenemos que aprender de este tipo de situaciones. Fuimos un equipo muy bueno hasta la expulsión».

Más allá de la expulsión de Paulista, Marcelino quiso destacar la imagen del Valencia antes del descanso: «Jugamos un primer tiempo muy bueno, de los mejores fuera de casa. El rival tuvo acierto en su única oportunidad y nosotros tuvimos muchas y no acertamos. Podíamos haber tenido una ventaja abultada y nuestros propios errores nos condenaron». Aunque le duró poco ese análisis, puesto que una nueva pregunta le volvió a permitir 'hablar de su libro'. La expulsión de Paulista: «Hemos jugado con diez y eso nos ha sacado del partido. Son de esos partidos que durante un minuto se puede perder lo que has hecho en muchos. Tendríamos que haber evitado la expulsión. El árbitro pita penalti y ya está, a seguir jugando. Todo cambió en un minuto y eso hay que evitarlo, ahora nos quedamos sin dos centrales para el próximo partido de Liga con todo lo que ello conlleva». Con respecto a la posesión del balón, también fue tajante «ya que hay que medirla por el peligro que generas. El fútbol se juega con dos porterías y cuantas más ocasiones hagas más oportunidades de meter gol tienes».