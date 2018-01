Marcelino: «No es imposible hacer otra vuelta de 40 puntos» El entrenador, sobre si el cuerpo técnico del Valencia se siente vigilado por los árbitros: «Sin ninguna duda» TONI CALERO Valencia Viernes, 19 enero 2018, 16:04

Tradicionalmente se le han atragantado las segundas vueltas a Marcelino García Toral. Después de completar una brillante primera parte de Liga con el Valencia CF, el técnico está convencido de que "no es imposible" sumar otros 40 puntos para acabar el campeonato con 80. "Lo único que espero es que uno no se rompa el peroné, otro una rodilla y otro el tobillo. Es muy difícil que podamos repetir los números del Valencia en esta primera vuelta pero vamos a intentarlo. Nuestra mentalidad es que no es imposible", ha asegurado el asturiano.

Respecto al mensaje, crítico, que lanzó sobre la mentalidad del equipo en la primera parte del choque ante el Alavés, Marcelino se ha reafirmado explicando que él no habló "de falta de actitud" y sí de que el Valencia "no estuvo a su nivel". "Mi discurso no fue agresivo. Yo nunca dije que al equipo le faltó actitud, analicé el partido de una sincera y lógica y me hice responsable del mal primer tiempo", ha sentenciado el técnico, que apuesta por salir mañana ante Las Palmas al máximo nivel para igualar la intensidad del rival: "Van a ir a morder y está demostrado que la confianza no es un buen compañero de viaje para nosotros. La única forma de traernos los tres puntos es competir al máximo nivel".

Marcelino no ha concretado cuándo podrá contar con Jeison Murillo y Carlos Soler aunque ve al canterano más cerca de regresar y ambos tienen complicado competir la próxima semana. El técnico, en su última respuesta, ha sido muy breve para contestar si él y su cuerpo técnico -contra el Alavés expulsaron a su hijo- se sienten vigilados por los colegiados: "Sin ninguna duda".