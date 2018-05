Marcelino hace hueco a Cancelo, suspira por Rodrigo y fulmina a Pereira Marcelino, al fondo, y Rodrigo en primer plano durante un entrenamiento. / damián torres El entrenador del Valencia prefiere que siga el delantero a fichar y asegura que el extremo tenía prisa por irse a Mánchester El técnico, «encantado» de tener al lateral si el Inter no paga por él TONI CALERO VALENCIA. Sábado, 19 mayo 2018, 01:36

Con el objetivo amarrado desde hace dos semanas, el encuentro de mañana ante el Deportivo no pone nada en juego y sirve como excusa inmejorable para que el Valencia y la afición se den «un homenaje mutuo» que Marcelino lleva ya reclamando algunos días. Todas las miradas dentro del club de Mestalla están puestas en la planificación de la próxima temporada, un trabajo ya empezado y que obligará a los arquitectos del Valencia a mejorar si cabe lo realizado el pasado verano para construir un equipo capaz de competir en Liga, Copa del Rey y Champions. Es por ello que Marcelino ocupa la mayor parte de sus últimas comparecencias en detallar -hasta donde puede o quiere- qué idea se maneja en el club respecto a los principales protagonistas. Rodrigo, Cancelo, Guedes e incluso Andreas Pereira se colaron ayer en el 'media center' de la ciudad deportiva de Paterna. También los seleccionadores, en general, puesto que de momento ninguno ha convocado a ningún valencianista para el Mundial.

Una espantada inesperada

«Andreas Pereira mostró su predisposición a irse rápido»

Marcelino fue muy contundente con Andreas Pereira, fulminado y ciertamente, sin ninguna opción de seguir cedido en Valencia la próxima temporada. El técnico desveló cómo el jugador se marchó a Mánchester a recuperarse sin ni siquiera esperar a que finalizara la Liga. «El chico se lesionó e hicimos un diagnóstico. Es un tema confuso y mostró una predisposición rápida para irse. Si se fue, qué le vamos a hacer», lamentaba el técnico, quien guardaba otro 'dardo' para Pereira: «No me puedo arrepentir de haberlo puesto más o menos en función de un hecho puntual. Si yo fuera su representante o su padre, le hubiera recomendado actuar de otra forma. Como no lo soy, pues lo acepto».

Dudas con un jugador clave

«Puestos a elegir, prefiero que Rodrigo se quedara»

A disposición del club sin reservas. Esa es la postura que ha adoptado Marcelino para referirse al futuro de Rodrigo Moreno. «Es un jugador muy importante, pero esto es fútbol. El jugador tiene su opinión, hay un club que tiene sus derechos y otros posibles que quieren contratarle. Si tres partes llegan a un acuerdo, lo debemos asumir», resume el técnico, consciente de que el Valencia necesita hacer caja con las ventas, aunque al otro lado de la balanza cuenta con el deseo de Rodrigo de continuar: «Puestos a elegir y si el jugador tiene la convicción, que es el caso de Rodrigo, yo preferiría que estuviera. Lo conozco, él está adaptado y Rodrigo tiene adelantado mucho camino».

«Si fuera seleccionador, iría a ver más partidos en directo»

Los 'palos' a Kondogbia o Neto no le han sentado demasiado bien a Marcelino. Ambos se han quedado fuera del Mundial y el entrenador del Valencia no comparte las respectivas decisiones de Deschamps y Tite. «Con el máximo respeto, hay alguna situación que no me cuadra. Aquí ha habido jugadores que han demostrado un nivel altísimo. Si hubiera sido seleccionador, habría ido a ver a algunos jugadores que llevan siete meses a un nivel top. Hubiera ido a verlos en directo, con el máximo respeto para los seleccionadores», dijo Marcelino, quien prefiere que sus futbolistas vayan al Mundial a que estén descansados para el próximo curso: «Me hubiera gustado fueran porque trabajaron mucho y fueron grandes compañeros. Veo a Lopetegui que va a Inglaterra o Italia porque hay seleccionables y luego decide. Pero cada uno tiene su forma de trabajar y es respetable».

Un refuerzo de lujo

«Si Cancelo no ficha por el Inter, encantado de tenerlo»

A Joao Cancelo también le dejaron fuera del Mundial en un verano en el que se decide su futuro a largo plazo. El Inter tiene hasta el 30 de mayo para decidir si se lo queda (debe pagar 35 millones) y si no regresará al Valencia siempre que otro equipo no haga una suculenta oferta por él. Marcelino, desde luego, no vería con malos ojos que el portugués reforzara al equipo en la 2018-2019. «Cancelo es un jugador de un nivel muy alto y a nivel defensivo creo que ha aumentado el nivel por su experiencia en Italia. Si el Inter no se lo queda, yo estaría encantado de que Cancelo formara parte del Valencia la próxima temporada. Tiene un nivel muy alto», sentenció el asturiano sobre Cancelo, de quien destacó que puede actuar en varias posiciones.

La defensa

«Hay centrales de garantías; con Marcano no hay nada»

El técnico hizo una buena defensa de sus centrales (Garay, Paulista, Murillo y Vezo) y aseguró que todos ellos «son de garantías». Marcelino también se refirió a la posibilidad de que el club contrate a Marcano, del Oporto: «No tiene nada hecho con el Valencia, que me conste». El entrenador habló brevemente al futuro de Gonçalo Guedes: «Le diré hasta luego y le desearé suerte para el Mundial y para el futuro. Es un chico agradable y hay buena relación. Si vuelve con nosotros, bienvenido sea».