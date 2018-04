Fútbol | Valencia CF Marcelino: «Guedes sería un muy buen jugador para el Valencia» Marcelino, en una rueda de prensa. / Damián Torres El técnico no se reunió con Lim y dice que los pitos a Vietto y Pereira le sentaron «como una puñalada en el corazón» TONI CALERO Valencia Viernes, 20 abril 2018, 14:06

Los problemas de Fair Play Financiero del PSG 'obligan' al club francés a vender futbolistas y Gonçalo Guedes entra de lleno en esa ecuación. Según la información de 'Le Parisien', el PSG quiere traspasar al Valencia al portugués antes del 30 de junio. El precio: 40 millones de euros. Marcelino se ha pronunciado hoy al respecto. «En este Valencia hay jugadores que han demostrado ser muy importantes aunque hayan tenido altibajos en el rendimiento. Creo que Guedes sería un muy buen jugador para el Valencia, por su juventud, por el talento y cómo trabaja. A partir de ahí, el resto de situaciones se me escapan», ha dicho el asturiano.

Respecto a la visita de Peter Lim a la ciudad, el entrenador ha desvelado que no se reunió con el dueño del club. «Se ha visto con Mateo (Alemany) y Pablo (Longoria). Estoy atento a la competición, en certificar matemáticamente la entrada en Champions. Voy apuradillo y hay tiempo para todo. Seguro que me reuniré con Peter y, si no, hay interlocutores con la misma idea. Hay una comunicación fluida, no tiramos uno para el norte y otro para el sur. Vamos todos en la misma dirección».

Marcelino ha insistido en que su renovación (acaba contrato en 2019) no le preocupa en estos momentos. «No estoy atento a esto. Esto es muy fácil, cuando las personas tienen buena relación y confianza, todo es muy sencillo. No estáis acostumbrados a lo que sucede en una casa. Yo, por ejemplo, si estoy bien con mi mujer, convivo con ella. Si no, me separo. Hay felicidad, no hay problemas, por eso no estoy pendiente. No me puedo poner nervioso por las cosas que suceden cada día», ha manifestado el técnico.

Centrado ya en el duelo de mañana en Balaídos, «donde el Celta no pierde desde diciembre», Marcelino ha dado su opinión sobre los pitos que Vietto y Pereira recibieron en Mestalla en el choque ante el Getafe. «Cuando peor lo pasé, siendo consciente de que jugamos un mal partido y respetando siempre al máximo la opinión del público, fue que se reflejara la culpabilidad sobre dos jugadores. Fue como si me clavaran una puñalada en el corazón. El entrenador es el máximo responsable. Estos dos jugadores, posiblemente junto a Jaume y Maksimovic, eran los cuatro que más ilusión tenían puesta en este partido», ha sentenciado el entrenador del Valencia.